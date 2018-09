El presidente del BTF citado por el juez Bonadío

El juez federal Claudio Bonadio procesaría por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública al actual presidente del Banco de Tierra del Fuego, Miguel Pesce, por negociados en la venta del dólar futuro ya que se sospecha que realizó operaciones a un precio menor del que fijaba el mercado. Al mismo tiempo y como consecuencia de lo anterior, se le trabó un embargo por 15 millones de pesos.

Cabe destacar que Pesce llegó a ocupar el máximo lugar de poder dentro de la entidad bancaria gracias a un acuerdo entre la actual gobernadora, Rosana Bertone, y el legislador de la UCR Pablo Blanco, quién bajo estas circunstancias no quedaría muy bien posicionado para con su partido y su bloque.

Se trata de la misma causa por la que fue procesada la ex presidenta Cristina Fernández, Axel Kicillof, el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli y a otros once imputados.

En la resolución, Bonadio también dispuso que todos los procesados, incluso la ex primera mandataria, vuelvan a los tribunales de Comodoro Py para ser “notificados de su nueva situación procesal”.

Ordenó, además, que concurran a los tribunales federales “tres días después” de que sus abogados patrocinantes reciban la cédula que informa los procesamientos.

