Daniel Herrero, presidente de Toyota: “Nuestra planta trabaja a full, somos la mosca blanca de la industria”

Vir 21/09/18.- No solo no están pensando en paradas técnicas ni en suspensiones de personal, sino que aseguran que van por la meta de ser otra vez líderes en fabricación, exportación y ventas, con una planta que hace horas extras todo los días. “Nuestra planta trabaja a full, somos la mosca blanca de la industria. Estamos peleando para ser ser otra vez el récord. Vamos en camino a exportar más de 100.000 unidades y vender en el mercado doméstico unas 27.000. Eso es récord. También en producción, con 140.000 vehículos”, detalló Daniel Herrero, el presidente de Toyota Argentina, la marca que ayer hizo el lanzamiento de Yaris, su nuevo modelo para el mercado local.

“A nivel industria tuvimos un primer semestre corriendo a un ritmo de 1 millón de unidades. Pero en el segundo estamos a un ritmo de 600.000. Vamos a terminar en 800.000, bastante más abajo del millón que habíamos pronosticado. Toyota ya está en niveles de fabricación de un vehículo cada 90 segundos y seguimos con la idea de fabricar 140.000 unidades y llegar a la capacidad técnica de la planta“, le describió el ejecutivo de la empresa japonesa a Infobae.

—¿Cómo ve al resto de la industria?

—El resto, por efecto de la caída del mercado doméstico y los problemas de Brasil, pueden estar bajando algo los planes de producción. Ya se ve. Ya hay suspensiones y creo que eso va a continuar hasta fin de año.

—¿Cómo los afecta el nuevo impuesto a la exportaciones?

—Te pega, pero en el negocio de exportación, más allá del impuesto, con este tipo de cambio somos más competitivos y rentables. Complica más el negocio de importación y el mercado doméstico. Pero hay que respetar estas medidas que tienden a buscar un equilibrio macroeconómico. Lo importante es que esto signifique un país previsible y con visión de largo plazo. A veces hay que tomar este tipo de medidas que no son tan bien vistas, pero hay que hacerlo pensando en el largo plazo. No se puede gastar más de lo que se gana, es tan simple como eso. Para nosotros las cosas no aflojan: nuestro “proyecto Argentina” sigue a full, pero por ahí hay que ayudar a la cadena de valor que sufre un poco más en este contexto.

—¿Cómo se los ayuda?

—Uno de los grandes problemas de hoy es de financiación. A muchos de ellos, que por su condición no pueden acceder a un préstamo bancario preferencial, tienen que pagar tasas de 7% mensual, y eso mata a cualquiera.

Nuevo Toyota Yaris

—¿Cómo ven el consumo? ¿Qué les dicen en los concesionarios?

—Hay una caída de menos de 10% para nosotros, pero para el mercado es de 30%.Tuvimos una política de precios que mantuvimos: en septiembre dijimos 4,5% de aumento y quedó en esos valores más allá de la devaluación.

Lanzamiento

Toyota espera vender 10.000 unidades del nuevo Yaris por año, un modelo que se ubica en una gama media entre sus modelos Etios y Corolla. Este auto está en el mercado local desde 2016 y se importaba de Tailandia, ahora llega desde Brasil. Vendrá en dos modelos, hatchback y sedán, y un total de ocho configuraciones con un rango de precios que va desde los $481.600 a los $624.000.

“Creemos que es un modelo que va a tener una buena aceptación. Además, seguimos con la especialización: Brasil fabrica autos de pasajeros y nosotros comerciales. Con ese intercambio nos cuidamos ambos. Por eso nuestra planta trabaja a full”, detalla Herrero.