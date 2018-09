CUESTIÓN MALVINAS LA PROVINCIA MANIFESTÓ SU RECHAZO A CONCURSO BRITANICO

Por Armando Cabral

Mierc 19/09/18.- El reclamo fue realizado por intermedio de la Secretaría de Representación Oficial de la Cuestión Malvinas a la Cancillería nacional, en el marco del concurso denominado “why would I like to meet my neighbours in the Falkland Island” propuesto por el Reino Unido en el continente sudamericano.