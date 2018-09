Comienza el paro nacional de 36 hs y se espera amplia adhesión.

La razones para este paro son muchísimas y quizá por esa razón se espera que haya una adhesión masiva a la medida.

Inflación, desempleo, cierre de industrias, suspensiones, 10.600 desocupados del estado en solo dos meses, apertura de paritarias, congelamiento salarial, endeudamiento, política exterior en general y Malvinas en particular, entrega de recursos naturales, Acuerdo Foradori/Duncan, apertura de importaciones, desequilibrio de la balanza comercial con Brasil, son solo algunos de los puntos, a nivel nacional.

En Tierra del Fuego, 10 mil desocupados, congelamiento salarial desde hace 2 años y 11 meses, caída del consumo, cierre de comercios, impuestazos, blindaje mediático, retiros voluntarios en el estado, aumentos salariales por decreto y no remunerativos, descuentos a jubilados, cierre de carreras e intervención de un instituto superior de enseñanza, docentes no titularizados y mucho de ellos sin cobrar, son algunos de los reclamos que se plantean desde el sector gremial y como ultimo dato, las declaraciones del Secretario General de ATE, Marcelo Córdoba, quien luego de la reunion en paritarias con el Ministro de Economía José Labroca, quien les informo que se podría desdoblar el pago de salarios y el SAC se podría pagar en 4 o 6 cuotas porque no hay fondos. Sobre este punto Córdoba dijo que no es cierto y que saben que los ingresos de la provincia vienen en aumento desde hace dos años, así que fondos hay, pero no quieren dar aumento.

Lunes a las 14:30 hs radio habierta en San MArtin y Belgrano

Martes 25 Olla popular frente al Concejo Deliberante 12 hs y luego marcha hacia la UNTDF según informó la “Multisectorial por la Soberanía”.