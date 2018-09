Cada día 272 adolescentes se convierten en padres en Argentina (el 70% de los embarazos no fueron planeados)

Juev 20/09/18.- Cada día, 272 adolescentes se convierten en madres y padres en Argentina y el 70% de esos embarazos no fueron planificados, según datos del 2018 que había recopilado el entonces Ministerio de Salud de la Nación, hoy Secretaría. Estas gestaciones no intencionadas no descienden en comparación con años anteriores, algo en parte atribuible a que la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) es aún difícil de implementar. En ese sentido, las campañas masivas hacen su aporte para derribar mitos y difundir información seria con lenguaje accesible en tiempos en que los jóvenes “googlean” sus interrogantes y no siempre encuentran datos certeros. Se lanzó la iniciativa nacional “Mostrá tu poder”, en donde 10 ONGs suman fuerzas con famosos e influencers para prevenir la paternidad no planeada y poner el foco en el disfrute de la sexualidad.

“El embarazo adolescente no es un tema unicausal, sino que es multifactorial y es necesario hablar de ello porque las gestaciones no intencionadas no descienden, más allá de que esté garantizada la anticoncepción gratuita. La falta de información es una gran barrera y lamentablemente hay oportunidades perdidas para brindarla en la escuela, a falta de una total implementación de la ESI, y en los servicios de Salud poco amigables con los jóvenes. En ese sentido, las campañas suman un grano de arena”, indicó la doctora Mabel Bianco, presidenta de la Fundación Para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), una de las impulsoras de la campaña.

A su turno, la representante de Unicef en Argentina, Ana Mendoza, indicó que esta campaña, al igual que su antecesora #QuererPosta, busca acercarse a los adolescentes desde su propios códigos y canales de comunicación y explicó que “en esta oportunidad se empleó el lenguaje inclusivo, ya que se habla de los derechos de cada une, y se utiliza el artículo les”. Agregó que el énfasis está puesto en el consentimiento, tanto en el hecho de tener relaciones como en la elección de un método de cuidado.

Nayla Procopio, quien es coordinadora de la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva (RedNac) destacó de que la campaña “esté orientada a adolescentes de entre 13 y 18 años y que aborde al embarazo adolescente no intencionado como una problemática compleja más allá de la anticoncepción”, a la par que agradeció que la iniciativa ponga el foco en el disfrute. Otra de las cosas que Nayla, como adolescente, considera importante es el apartado en el que se derriban mitos, porque la desinformación puede provocar gestaciones no intencionadas. “El preservativo previene embarazos y enfermedades. También se puede sumar un anticonceptivo y así lograr la llamada ‘Doble protección”. Pero hay quienes suponen que esa doble protección es doble preservativo, y eso puede llevar a un embarazo no deseado”, ejemplificó.

Bajo el hashtag #MostráTuPoder, la campaña, que ya tiene su video, tendrá una fuerte presencia en redes sociales y a partir de esta medianoche difundirá sus mensajes en el sitio web www.mostratupoder.com. Pero también tendrá actividades territoriales como eventos y talleres en distintos territorios como Buenos Aires, Jujuy, Salta, Entre Ríos, Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa, Córdoba y Tucumán.

La campaña, que fue coordinada por FEIM en conjunto con UNICEF, la RedNac, Amnistía Internacional Argentina, FUSA Asociación Civil, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Huésped, Fundación Kaleidos, Las Otras Voces y Doncel también tendrá el apoyo de distintos influencers y celebridades comprometidas con multiplicar los distintos mensajes, entre ellos Lali Espósito, Ángela Torres, Jimena Barón, la youtuber Frutilla Picante y la instagramer Ángeles Tossi.

Los números que evidencian la necesidad de campañas

• Latinoamérica es la segunda región del mundo con la tasa más alta de embarazo no planificado en la adolescencia.

• El 34,4% de los adolescentes no utilizó ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. De ese total, el 47,7% fue por falta de información o información errónea vinculada con mitos falsos.

•El 4,2% de las adolescentes declaró haber sufrido algún tipo de coerción en su primera relación sexual.

• Un 55% de las madres adolescentes ya está fuera del sistema educativo al momento del primer embarazo.

Los ejes principales de la campaña

•Mostrá tu poder de hablar de sexualidad. Con mensajes como “descubrí y explorá tu cuerpo”, “hablá de sexo con tu familia, amigues y docentes” y “recordá que no es no”.

•Mostrá tu poder de derribar estos mitos. Aquí, un ejemplo: “Si dice que sí al principio y después dice otra cosa no cuenta. Falso. El consentimiento se renueva en cada momento y ante cada acción. Siempre se puede cambiar de idea y decir “no”. Es el derecho de cada une”.

•Mostrá tu poder de informarte y cuidarte. Para prevenir embarazos no planificados y enfermedades de transmisión sexual se debe usar el preservativo masculino. ¨Para obtener doble protección contra embarazos, se puede usar junto con el condón anticonceptivos inyectables, implante subdérmico, pastillas, anillo vaginal y parche, entre otros. Siempre hay que recordar el derecho de recibir información y acceder de forma gratuita a los métodos en centros de salud públicos, sin la necesidad de ser acompañada por un mayor.