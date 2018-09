ATE:”Labroca anuncio pago de sueldo desdoblado y SAC en 2 o 4 cuotas”

la noticia cayó como un balde de agua helada entre los trabajadores que este miércoles fueron a discutir paritarias con el gobierno provincial y se encontraron con esta desagradable novedad

Córdoba sostuvo que Labroca y Bertone son alumnos de plan económico del gobierno nacional y que este anuncio merece una asamblea de trabajadores para decidir los pasos a seguir porque ya no se puede mas. Tenemos un gobierno que se dice peronista pero actual como neoliberal y sigue la receta del gobierno nacional en todo o que tiene que ver con el ajuste.

“Los trabajadores del estado venimos sin aumentos desde hace 2 años y 11 meses y Pablo Blanco dijo que según los ingresos se puede dar un aumento salarial, lo analizamos y es así, también Labroca dijo que no hay dinero para pagar ningún tipo de guardia y eso pone en peligro el funcionamiento del estado.

Finalmente y consultado sobre si esto significaba el quiebre en la relación con gobierno, Córdoba dijo que si se producidiría ese quiebre si la gobernadora ratifica los dichos del Ministro de Economía Jose Labroca porque es la máxima autoridad de la provincia. tenemos un Ministro de Economía que no comulga con la política del gobierno y vamos a tener que pedirle a los legisladores que tomen cartas en el asunto y teniendo en cuenta que los ingresos an aumentado año a año, es obvio que aquí hay un engaño a los trabajadores y a toda la sociedad en su conjunto. No podemos seguir negociando con un ministro que responde al gobierno nacional que ha planeado llevarnos a todos a la miseria, responde al concejo económico de la Patagonia.

Estamos diagramando un plan de lucha de aquí en adelante y hacemos publica la adhesión al paro del 25, Cerró.