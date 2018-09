4T0 ENCUENTRO PROVINCIAL DE MUJERES

El sábado, en el IPES Paulo Freire de la ciudad de Río Grande, se desarrolló la cuarta edición del Encuentro Provincial de Mujeres, con miras a lo que será el Encuentro Nacional en Trelew. Alrededor de 250 mujeres de toda la provincia, se reunieron para debatir distintos temas, aunque los centrales, pasaron por: la interrupción voluntaria del embarazo, educación sexual integral y el modo en que afectan las políticas provinciales y nacionales, a las mujeres en su conjunto. Río Grande.- El 4to. Encuentro Provincial de Mujeres se realizó el pasado sábado. Fue organizado por la Colectiva Feminista de Río Grande. De este espacio de debate, participaron alrededor de 250 mujeres de toda la provincia, de diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales. La idea de cada encuentro es poner de manifiesto las diferentes problemáticas que atraviesan a las mujeres en su conjunto, sin distinción de su extracto, por ello, se habla de un espacio horizontal, en el cual, lo primordial es la circulación de la palabra, de todas y cada una de las integrantes. Sin bien se organizaron 11 talleres, con distintas temáticas, en la lectura de conclusiones, quedó plasmado que los temas que más preocupan, y afectan directa o indirectamente, a muchas mujeres, tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, la educación sexual integral -y la aplicación en su totalidad en los establecimientos educativos, ya que está en plena vigencia la Ley 26.150- y, se exigió que los sectores religiosos no se opongan a su implementación. Este año en particular, fue la cuestión económica, y cómo afectan dichas medidas,, no solo nacionales, sino también provinciales, al bolsillo de las mujeres, una parte importante de ellas, sostenes de hogar. Otros de los temas debatidos, tuvieron que ver con la paridad en los ámbitos políticos y gremiales. Las conclusiones se redactarán en un documento provincial que será presentado en el Encuentro Nacional de Mujeres que se va a desarrollar en octubre del corriente en la ciudad de Trelew. Luego del debate, y la lectura de las conclusiones, pasadas las 18 horas, se finalizó, como cada año, con una marcha que tuvo como punto culmine, la Plaza Almirante Brown.