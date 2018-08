Tras los impensados procedimientos judiciales “Pensé que vivíamos en democracia” dijo una de las jóvenes a la que le allanaron la casa

Por su parte, el comisario Sergio Contreras, Jefe de la Unidad Regional Norte, indicó que la investigación se inició en base a tres denuncias, a la vez que agregó que otra parte que sustentó las actuaciones, fueron elementos encontrados en redes sociales.

Acerca de los elementos secuestrados, entre ellos, teléfonos, computadoras, pentdrive, prendas de vestir, y tres pañuelos con la inscripción “Campaña Nacional Por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; el funcionario judicial refirió: “Esos elementos que se secuestraron no fue con un fin ideológico, estoy investigando un daño y lo secuestramos para el cotejo. Acá no es por el color, es porque guarda similitud con elementos que aparecieron en la investigación. Nosotros, la Policía de la Provincia y la División Delitos Complejos trabajo el delito de daños, no otra cosa.

Luego, fue preguntado acerca del mismo tema, el secretario de Estado de Seguridad, Javier Eposto, quien se mostró sorprendido por el despliegue del allanamiento: “A mi me sorprendió de dos maneras, por un lado, no sabía que iba a haber un allanamiento y por otro me sorprendió la causa del allanamiento, entiendo que es una directiva de la Justicia. Mi señora milita la causa no al aborto, y lo hablábamos preocupados por la forma en que se realizó el procedimiento”.

Consultada la representante legal de dos de los tres posibles autores, dio su visión jurídica del caso: “Consideramos que es una persecución ideológica, porque además la orden de allanamiento decía todo elemento que tenga que ver con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. Una lucha que la Colectiva Feminista llevó en los últimos meses y que fue de manera visible”.

Asimismo, la letrada agregó: “Hablaban de resultados positivos, que es otra cuestión que han levantado en varios medios, yo quiero saber que resultado positivo puede dar un pañuelo verde o uno negro que también se llevaron. También allanaron el espacio PAR, donde hay pinturas, porque es un espacio de arte”.

Gala, una de las afectadas por estos allanamientos, destacó: Tal vez, es necesario que sucedan estas cosas para dar a conocer lo que está pasando en la ciudad, y hacerle conocer a las compañeras, a las feministas a las y los aliados, que estas cosas están mal, porque yo creí que estaba en democracia. He leído a Benedetti, y a él le revisaban los libros, eso me hicieron a mí y no encontraron más porque los tengo en estanterías, pero me revisaron los libros y eso fue lo que más me partió. No se lo llevaron, pero lo revisaron.

Finalmente, el juez Raúl Sahade, a cargo de la causa, hizo declaraciones en Aire Libre, y allí se defendió: “Se le dio un tinte al hecho que no lo tiene. Lo que yo estoy investigando, es el delito de daños, independientemente de las leyendas”.

Colectiva Feminista movilizada En rechazo y repudio a las excesivas acciones por parte de la Justicia y la Policía, ayer, la Colectiva Feminista se volvió a manifestar en las calles de la ciudad de Río Grande, esta vez en la intersección de las avenidas San Martín y Belgrano. Se dio lectura al comunicado que se confeccionó y al cual adhirieron cientos de organizaciones y personas de todo el país, inclusive de Latinoamérica.

