Sutef: Continúan los problemas en la escuela 35 y responsabilizan a funcionarios por posibles accidentes.

Posteriormente se presentó en el establecimiento personal de Infraestructura Escolar a cargo del funcionario Abel Donatti, quien manifestó expresamente, y con una actitud desafiante, que se hacía responsable por la seguridad de las personas que estaban en el edificio. Para finalizar autorizó a la directora a suspender las actividades.

Con una celeridad sorprendente, la empresa Camuzzi Gas del Sur acudió a verificar las instalaciones y artefactos confirmando, al menos verbalmente dado que no rubricaron el acta labrada a esos efectos, la versión oficial del Ministerio de Educación de que todo estaba en condiciones para el dictado de clases. Mientras tanto el secretario de educación Pablo Gattamora realizaba un raid mediático explicando que todo surgía de un grupo de WhatsApp de padres y madres instigados por docentes de la escuela y que estaba a la espera del dictamen de Camuzzi.

Concurrieron dos empleados de Camuzzi, Claudio Reales y Santiago Díaz, que realizaron pruebas y registraron el reclamo de las autoridades de la institución bajo el número 2018-80000-1-19069 y luego informaron que ellos no firmaban nada y que la escuela debe solicitar por nota un informe de lo actuado por la empresa en el día de hoy. Por lo tanto aún la escuela NO TIENE un informe escrito y firmado de la empresa Camuzzi como ha dicho en los medios el Secretario de educación.

Antes de mediodía, Gattamora informaba por los medios que no había ningún problema en la instalación, ni en los artefactos. Se levantó la suspensión de actividades para el turno tarde de la escuela N°35.

No obstante las quejas por olores extraños continuaron y a últimas horas de esta tarde el personal de Infraestructura Escolar seguía en el interior de la escuela, generando dudas en la comunidad educativa que se pregunta por qué, si no existe problema alguno, continúan trabajando.

Desde el SUTEF hacemos responsables de la seguridad y las vidas de todas las personas que concurren al edificio de la escuela N°35 al ministro de educación Diego Romero, al secretario de educación Pablo Gattamora y a las autoridades de Infraestructura Escolar, Abel Donatti por cualquier eventualidad que sucediera, vinculada a inconvenientes citados.