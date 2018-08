SUSPENSIÓN DE LAS CLASES POR FALSAS DENUNCIAS ROMERO: “HAY SECTORES QUE NO QUIEREN QUE CUMPLAMOS CON LOS 180 DÍAS DE CLASES”

No solo hubo acciones directas de dejar abiertos los anafes, o el cortocircuito, sino que también se han puesto a realizar llamadas falsas anunciando pérdidas de gas. Es lamentable la situación. Claramente hay sectores que no quieren que cumplamos con los 180 días de clases. Igualmente estamos trabajando con Defensa Civil, con Camuzzi y con Infraestructura Escolar para que no haya ningún riesgo”.

Asimismo, la directora de la institución relató en el programa que conduce Cristian Meza por FM Aire Libre que “al entrar a la institución, el personal nos comentó que Camuzzi Gas había puesto el cepo durante la madrugada. Camuzzi nos relató que a las 8 de la noche recibieron un llamado anónimo denunciando pérdida de gas. Por eso ellos mandan a constatar si efectivamente había pérdida de gas. Al llegar a la escuela no encuentran personal trabajando por la hora, y al no poder verificar, lo primero que hacen es cortar el cepo como medida preventiva. Esta mañana vuelven a venir a ver la pérdida de gas a las 8,30 de la mañana y constatan que efectivamente no hay ninguna pérdida de gas. Estuvo presente personal de infraestructura y no pudieron constatar ninguna pérdida”.

La directora lamentó las falsas llamadas al señalar que “se trata de una llamada anónima que nos hizo perder el día de clases y además genera malestar entre las personas más grandes. Cancelamos las salidas educativas y las actividades que teníamos que hacer administrativamente. Esta tarde se retoman las clases con normalidad”.

En el mismo sentido se refirió la directora del colegio Ernesto Sábato, Claudia Astorga sobre el incidente que ocurrió en el colegio donde dejaron un anafe abierto: “esa llave está en un portallavero que se encuentra en la Dirección, que solo tiene acceso un adulto. No quiero posicionarme en que esto haya sido intencional, prefiero pensar que fue un descuido. La Policía ayer comprobó que no hubo ingreso violento al laboratorio. Camuzzi no se hizo presente porque Policía Científica realizó el informe que no había pérdida ni fuga de gas. Yo ingreso a la mañana y no hubo olor a gas”.

Por último, el Ministro de Educación remarcó que “lo importante es que las familias estén tranquilas, porque las escuelas son seguras. Se ha hecho un gran trabajo desde Infraestructura Escolar, por eso estamos recorriendo las escuelas con periodistas para que nadie tenga ningún duda de que se trata de una lamentable operación de algunos sectores. Ya hicimos la denuncia policial y judicial. Las áreas de seguridad también están trabajando para identificar a los responsables de estas llamadas anónimas”.