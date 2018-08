REUNIÓN CON LA SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA La Concejal Colazo expresó preocupación por la contaminación del río Grande

Durante la reunión los funcionarios provinciales hicieron una exposición técnica de la situación del río Grande en virtud de las diferentes muestras tomadas en variados puntos del mismo.

A modo de conclusión la concejal Laura Colazo reiteró “preocupación” por la situación del río Grande, ya que “hoy tuvimos la exposición por parte del secretario de Ambiente y su equipo de trabajo en el Concejo Deliberante para que “todos los concejales puedan evaluar los informes que nosotros giramos a todos los bloques dónde se detallan todos los puntos en dónde se tomaron las muestras.

Colazo indicó que estas muestras “demuestran que los resultados obtenidos superan ampliamente los estándares permitidos por la normativa vigente y nosotros desde el partido verde lo que queremos es solucionar el problema y evitar de que se profundice el impacto en el río y en la costa del mar Atlántico”.

Por lo tanto aseguró que “es necesario un Plan Director de Obras de infraestructura para poder generar un adecuado tratamiento de los efluentes cloacales en la ciudad y que no haya impacto en la salud de las personas, que cese la contaminación y que en el futuro no se genere un daño en el ambiente”.

Por lo tanto la concejal Laura Colazo recordó que para la reunión “habíamos solicitado la presencia de la secretaria de Obras Públicas, Gabriela Castillo que no se hizo presente” aunque “la semana pasada también la habíamos citado por este tema” por lo que en aquella oportunidad no asistió por lo que se reprogramó la reunión para este jueves.

Colazo, sin embargo, aseguró estar consciente de que la situación “es grave porque se trata de la afectación del río Grande que es el recurso que nos provee de agua potable”, y si bien “no hay riesgo en la zona de la toma de agua, si hay un impacto en el río”, por lo que advirtió que “si no se hace nada el impacto y el daño va a ser cada vez mayor y no es lo que queremos para Río Grande y nosotros queremos cuidar la cuenca del río y el mar Atlántico también”.

Para lo consideró necesario invertir y hacer obras y realizar el mejoramiento de las obras actuales porque hemos escuchado en la reunión que la colectora máxima norte no es eficiente porque no tiene las dimensiones que tiene que tener para generar el proceso de tratamiento natural que se le da a los efluentes cloacales y hoy no está cumpliendo su función, el caño está roto, y lo mismo ocurre con la planta de efluentes de las Barrancas, hay muchas dudas con respecto a su funcionamiento”, incluso “hemos solicitado información, desde abril, por escrito y si el Municipio no nos brinda la información, no se presenta a las reuniones y no tiene ninguna expresión sobre el tema, para nosotros es preocupante” dado que “esto significa que no lo tiene en agenda”.

Por lo cual anticipó que desde el Bloque “vamos a elaborar un proyecto de Ordenanza para hacer un plan de obras y asignarle presupuesto para aprobarlo en la próxima sesión” y aunque aseguró que “trato de ser cauta, tenemos que poder sentarnos en una mesa de trabajo con todas las partes y tener un plan y ejecutarlo para poder generar una solución positiva a esta problemática y vamos a poder tener otra vez la cuenca sana” dado que “no se trata de las generaciones presentes sino también de las futuras y cuidar el recurso del agua”.