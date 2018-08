Renunció la ministra de Educación de San Luis que se filmó después de fumar marihuana

“Siempre los ministros tenemos las renuncias a disposición. Mi renuncia está presentada. No he hablado con el gobernador todavía, pero cuando lo haga, él evaluará la situación y yo estaré siempre a disposición y aceptaré la decisión que se tome”, explicó la funcionaria en declaraciones a Radio Ciudad de la provincia puntana.

La funcionaria de la cartera educativa explicó que el video había sido grabado en un contexto de absoluta intimidad y que fue extraído de alguno de sus dispositivos electrónicos sin su consentimiento.

“Sucedió hace algo más de un año, eso yo lo aclaro. Fue hace más de un año en mi luna de miel. Me arrepiento de haberlo hecho, por más que haya sido mi intimidad y formado parte de mi vida privada. Sé que muchas personas se ofendieron y les pido disculpas”, afirmó Spinuzza.

Y añadió: “En aquel momento inclusive, yo no la pasé bien, tenía la sensación de que no estaba haciendo lo que me gustaba (…) Además, yo nunca publiqué el video“.

La ministra de Educación puntana advirtió que no es la primera vez en su carrera que sufre una violación a su intimidad. De hecho, aseguró haberse convertido en víctima de intentos de extorsión en los últimos meses.

“Hace mas o menos dos meses, empezaron a extorsionarme con unas fotos de mi vida privada. La violación a mi intimidad viene siendo total desde hace tiempo. Me hackearon el teléfono, la computadora y han robado imágenes que estaban en mi computadora y no han sido compartidas con nadie”, explicó la funcionaria, quien no realizó ninguna denuncia por ese hecho.

El video mostró a la funcionaria hablando a cámara, recostada y explicando que se encontraba en Holanda junto a su marido y dos amigos. En el documento revelaba haber fumado marihuana en un Coffee Shop: “Gracias a Dios fumé muy poquitito porque me fui a Marte”, expresaba.

Una vez en la luz pública, el video generó un escándalo en toda la provincia de San Luis. De hecho, el propio Adolfo Rodríguez Sáa, hermano del gobernador de la provincia, publicó otro video en el que le pedía a la ministra que renunciara a su cargo de manera inmediata.

“Yo entiendo que los he defraudado y que están enojados por el error que cometí. Lo que no me parece es que haya dirigentes que se aprovechen de esta situación para sacar algún rédito”, afirmó Spinuzza.

La funcionaria aseguró que su familia quedó muy consternada por lo sucedido y advirtió que continuará trabajando en pos de mejoras en la educación de la región puntana, al margen de su continuidad o posible salida del ministerio.