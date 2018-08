Ramiro Caballero: Ministro de Industria. “El gobierno nacional demoró un año en responder propuestas de nuevos procesos productivos”.

Dom 05/08/18.- El funcionario provincial se refirió a la reunión mantenida en Buenos Aires entre UOM, AFARTE, ASIMRA y Ministerio de Industria. Dijo que el gobierno nacional demoró un año en responder propuestas de la provincia sobre procesos productivos y eso significó pérdida de empleo. Si la economía no cambia y no se puede vender a terceros países no habrá mejoras sustanciales.

Caballero dijo que “hay dos cuestiones primero se genera mayor incertidumbre a una problemática real que se produce en la industria fueguina y en la Argentina. Si hay algo que no se cumple uno se preocupa para que eso si ocurra aun no siendo parte porque es un acuerdo entre UOM y AFARTE, pero para ver como vienen las producciones. Habíamos comenzado muy bien el año y por un contexto nacional adverso y el que el gobierno nacional no ha sabido corregir porque la economía se deprimió de una manera espantosa; la realidad es que la gente que por ahí no está en las fábricas o un trabajador que se quedó sin contrato porque había finalizado y tenía expectativa de poder ser renovado o por lo menos iba a tener nuevamente empleo, genera mayor preocupación, entonces uno de los motivos de esta reunión era saber en qué situación se encuentran, quien está incumpliendo, si están incumpliendo o no, si bajo la situación general de la industria van a cumplir con el acuerdo o no”.

Según Caballero, “se está cumpliendo el acuerdo, esa fue la pregunta puntual, si hay que cubrir una vacante se verá si hay que hacerlo y si así lo acuerdan las partes y por otro lado si lo van a seguir cumpliendo cuando el sector industrial se compromete a cumplir el acuerdo de 2017 con efectivos y PPD en ese momento, me parece correcto y es lo que nunca debió estar en duda porque es lo que se comprometieron”.

Finalmente y respecto de proponer la posibilidad de venta a terceros países como hace Manaos en Brasil, el ministro sostuvo que en las propuestas que elevo la gobernadora al Ministro de Industria Dante Sica, no se incluyó porque estos son los que hay que impulsar en el corto plazo. Sin embargo recodó que hace un año se habló de los ejes de competitividad y la reapertura del régimen para producir bienes complementarios de la industria argentina y en esa reapertura pensábamos en terceros países de hecho el dueño de FAMARA, está en México en este momento para ver que nuevos negocios puede hacer en autopartes porque comparativamente estamos en mejores condiciones para producir en ese segmento. Lo que necesitamos es que el estado nacional entienda y acompañe la propuesta de la provincia, algo hemos conseguido”.

Finalmente y referencia a lo que ocurre con el éxito de Manaos y la crisis en Tierra del Fuego, en cuanto al apoyo del gobierno nacional, “cuando nosotros le propusimos al gobierno nacional como se hacía cada uno de los puntos, como nuevos procesos productivos, más dinámicos, eso salió por decreto, antes una resolución, para industrializar productos locales, también para el exterior, llevó tiempo y salió un año después, el problema es que el tiempo perdido significa pérdida de empleo, por eso creemos que el país debe empezar a producir y mejorar el poder adquisitivo, sino no habrá mejora”.