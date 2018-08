Monica Acosta RENACER: “A partir de septiembre todo es incertidumbre”

Los retiros voluntarios siguen en curso, los parques industriales sin pena ni gloria, y resulta que los que vamos quedado, lo estamos haciendo pero en absoluta soledad

Me parece que el tema nos excede a todos, vivo pensando en la necesidad de crear un comité de crisis, y creo que habría que armar un paquete de medidas, que no tiene que ver con una multisectorial, ni cuestiones declamativas, sino con acciones concretas.

la apertura de importaciones fue el gran fracaso de este gobierno. un iphone que vale 800 dólares en estados unidos, sino que aquí esta arriba de 30 mil pesos.

Bitcoins, me genera mucha controversia, la ley de promoción industrial fue creada para dar mayor valor agregado a la provincia y a la ciudad y no debería ser usado solo para el uso empresarial. estoy segura que una cosa era new san, que daba puestos de trabajo y verlo reducido a dos plantas. lo que me genera cierto dolor, no es a lo que deberíamos estar apostado.

Es engrosar lo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, esto son otros negocios con el propios estado y no está generando nada para la gente. Hay que ver que cantidad de energía consume, nosotros cada vez pagamos los impuestos más caros, somos los que menos beneficios tenemos del regimen de promocion industrial.

Gran parte de lo que sucede es que hay una fuerte crisis política, económica, judicial e inclusive en los medios de comunicación.

REspecto de la instalcion en Ushuaia de una productora de Bitcoin, Acosta señaló:”La presencia de los bitcoins, la verdad que no lo veo con buenos ojos”.