LA CIUDAD DE RÍO GRANDE ESTUVO PRESENTE EN EL 3° ENCUENTRO PATAGONICO ‘LA PATAGONIA NOS UNE’

En este marco, la Secretaria de Promoción Social, Analía Cubino, junto a la concejal Miriam Mora, se encuentran participando de esta cumbre patagónica que tiene como objetivo la redacción de un documento que buscará exigirle al Gobierno Nacional un cambio en las políticas económicas que vienen afectando a la región sur del país.

La concejal Mora hizo uso de la palabra, momento en el que hizo una férrea defensa por la soberanía de las Islas Malvinas y los recursos de la provincia de Tierra del Fuego: “Desde la ciudad de Río Grande, que ha sido decretada ‘Capital Nacional de la Vigilia por la gesta de Malvinas’, salimos a generar cultura malvinera, salimos a malvinizar”.

“Nosotros somos provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, lo venimos diciendo desde que asumió este gobierno, que siempre en sus avisos y mapas faltan las Malvinas y la Antártida”, enfatizó la edil.

“Cuando hablamos de soberanía – continuó- lo hacemos en defensa de la industria, del trabajo, de nuestros recursos. Cuando se cierran las fábricas la gente no se queda deambulando, decide volverse a sus provincias y nuestra ciudad queda como un desierto”.

En este sentido, la Concejal dijo que “al momento de endeudarse con el FMI, el Gobierno lo hace en función de los recursos que tiene la Patagonia, porque la Patagonia es la que termina pagando el endeudamiento del país”.

“Tenemos en la provincia de Tierra del Fuego un gobierno que no ha hecho más que presentarse de rodillas ante el Gobierno Nacional, así que tenemos nuestras complicaciones internas, y a veces es bueno contar las cosas que nos pasan, porque del discurso a la acción hay un trecho muy largo y nosotros lo hemos sufrido. En esta mesa hay dos legisladores que han acompañado las primeras leyes de ajuste que ha sufrido nuestra Provincia. Hemos sido el laboratorio del presidente. Han acompañado las leyes de ajuste, las leyes de quita de soberanía, han ajustado a los ex combatientes de Malvinas, les han quitado las pensiones RUPE a personas con discapacidad, han permitido la represión y la han acompañado”, manifestó.

Mora finalmente resaltó que “La ciudad de Río Grande, en el 2016, por decisión del Intendente acompañado por el Concejo Deliberante, llevó adelante un recurso de amparo por los tarifazos. Me gustaría saber qué otra ciudad de la provincia lo hizo, si lo impulsó la misma Legislatura. Lo hemos hecho también con las asignaciones familiares, lo hacemos ahora con el Fondo Solidario de la Soja”.

“En soledad Río Grande ha estado de pie, defendiéndose del ajuste, no sólo de Nación, sino de las medidas que lleva adelante el Gobierno Provincial”, concluyó.

Analía Cubino: “Tenemos que seguir peleando por los derechos soberanos de los trabajadores”

La Secretaria de Promoción Social, DI Analía Cubino, se refirió a las palabras de la edil riograndense y aseguró que “es verdad que Río Grande ha luchado en soledad, pero en soledad respecto a las otras ciudades de la Provincia, porque ha contado con el acompañamiento de la ciudadanía y de las organizaciones de la comunidad”.

“Nos tienen que dejar de vender que se acompañan estas medidas del Gobierno Nacional por la paz social y la gobernabilidad. Es solamente la paz de los que gobiernan el ajuste, porque no hay paz social si no hay comida, si no hay trabajo, si no hay dinero para pagar el alquiler, si no hay escuela”, recalcó.

También la funcionaria dijo que “el Municipio continuará iniciando acciones y acompañando todas las propuestas que sean consecuentes con lo que pensamos y con lo que vemos todos los días en la realidad de nuestra ciudad”.

En este sentido, recordó los amparos llevados adelante por el Municipio de Río Grande junto a otras organizaciones y sectores contra el tarifazo del gas, contra la quita de las asignaciones familiares y contra el recorte del Fondo Federal Solidario.

Finalmente, Cubino dijo que “nos preocupa también que se esté negociando con los ministros de economía de 19 Provincias compensar la quita del Fondo Federal Solidario con los Fondos de Garantía de Anses, poniendo en peligro las jubilaciones actuales y futuras, por lo que nos opondremos a esta medida”.

“Tenemos que seguir peleando por los derechos soberanos de los trabajadores, por la soberanía energética, tenemos que respetar y dejar de negar a los trabajadores despedidos. Los Gobernadores no deben sentarse a negociar con este régimen sino sentarse a defender los derechos de las familias argentinas”, concluyó.