Gustavo Melella: Intendente de Rio Grande. “El presupuesto será austero y real apuntando a la obra pública y la cuestión social”

La inclusión desde la cuestión de género, es muy importante, sostuvo el intendente, en referencia al especio generado para mujeres de entre 14 y 17 años que buscan insertarse en carreras como ingeniería u otras similares que está acompañando la fundación YPF y lo mismo pasa con Samsung trabajando codo a codo con el municipio, es muy importante, la asociación argentina de desarrollo de videojuegos, ampliando la matriz productiva.

En otro orden se refirió también a la producción hortícola, y la tarea que se lleva a cabo desde la secretaria de la producción y en eso también se está respondiendo.

Melella le dedico un párrafo a la disparada del dólar y lo calificó como “una locura porque todo aumenta. “queremos comprar insumos y no nos dan precios porque no saben cuánto va a valer al otro día, pero además afecta el precio de alimentos, combustibles, ojala que el gobierno nacional encuentre la salida y tengamos una luz de esperanza, pero hoy lo vemos muy complicado, cada día es peor y estas son alertas que nos hacen pensar que todavía se puede complejizar más la situación”.

En cuanto al presupuesto, que será sin duda el gran tema de aquí a fin de año, el Intendente dijo que “será austero, real y que tendrá algún impacto como la cuestión social porque se va a complicar, pensar en la generación de empleo, la obra pública, ver cómo vamos apuntando más ahí, creo que van a ser esos dos o tres grandes perfiles”, adelantó.

Finalmente y respecto del impedimento para niños de nivel inicial de asistir este jueves a los conciertos de la banda municipal, Melella dijo que es “una vergüenza, yo no quiero discutir más con el gobierno de la provincia y menos con el Ministro de Educación, pero es una vergüenza, no vayan a ver al intendente, porque no lo quieren a Melella, pero no a la banda de música cuando hace un espectáculo para niños con música de películas de Disney. Que un ministro prive a los niños de escuelas públicas de ir a un espectáculo, creo que tiene que renunciar, lo digo claramente, hablen con docentes, se sienten avergonzados, a Defensa Civil les piden que no vayan más porque los van a sancionar, lo mismo con la educación vial. Nosotros no prohibimos el noticiero en el canal, no prohibimos el operativo vida, no prohibimos la actividad municipal en el gimnasio de Chacra XIII como fue el año pasado para el día del niño, no prohibimos que las escuelas participen en programas de educación ambiental, tecnológica, educación vial.

Que vayan a escuchar la banda de música, cual es el peligro? Se preguntó el jefe comunal, visiblemente molesto por la situación, eso es cultura ministro, insistió, eso es educación también invito al ministro a que venga y charlemos, sobre cuál es el miedo, por ahí piensa que hay un monstruo, por eso digo que es una vergüenza”.