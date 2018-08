Gobierno no llevó ninguna propuesta a la mesa paritaria con el SUTEF

Lo más llamativo de las excusas del Gobierno es lo del recorte del Fondo de la Soja. Parece que Bertone no sabe que ese ingreso tiene asignación específica y nunca puede usarse para pagar salarios. Una burla, una estafa a la comunidad educativa y a la sociedad fueguina, sumado a que dicen que infraestructura escolar está relevando los edificios escolares. Desde el SUTEF se hicieron todos los reclamos correspondientes, incluidos el llamado urgente a elecciones en las Juntas de Clasificación y Disciplina, las cuáles el Gobierno quiere evitar a toda costa sabiendo que pierde estrepitosamente. También se repudiaron los dichos de Arcando, haciendo mención a la evacuación en ese momento de la Escuela 9 y se indicó sobre la desatención del Ministro a los informes de los equipos directivos y la desinversión. También se denunció que las empresas realizan los trabajos de reparación y mantenimiento mientras se dictan clases incumpliendo las normas. Se destacó que el Ejecutivo no llevó ninguna respuesta a lo planteado en reuniones anteriores sobre el salario mínimo lo y el 100% de zona y que hay docetes que todavía no perciben sus haberes con normalidad. Se denunció la caída de cargos y horas y la situación del IPESFA intervenido por Bertone y Arcando. Se pidió la inmediata titularización en secundaria de acuerdo a los decretos que están en plena vigencia y no se cumplen.