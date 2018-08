El Banco de Tierra del Fuego brindó una charla abierta sobre Seguridad Informática en las instalaciones de la Casa de Cultura Municipal.

Juev 23/08/18.- Emiliano Piscitelli de Security From comento comentó al tespecto que la charla que brindamos está basada en recomendaciones de concientización y seguridad, es de carácter libre y gratuita para toda la comunidad, y para quienes por uno u otro motivo no pudieron asistir estos serían algunos tips para tener en cuenta en la era de la seguridad informática.

-Nunca dejes las contraseñas que vienen por defecto en los distintos dispositivos, básicamente hoy en día, se conectan muchas cosas usando internet, cámaras, televisores, heladeras, etc. Lo recomendable es ponerle claves, contraseñas a esos dispositivos y evitar exponerlos de forma pública. Mostramos en la charla que hay sitios que capturan pantallas de cámaras abiertas, jardines, empresas, oficinas, edificios, por ejemplo.

-Instalar solo aplicaciones oficiales, pero antes no te olvides de chequear sus permisos, en Android se utiliza Play Store para descargar aplicaciones y lo primero que pide una aplicación son los permisos que me exige para descarga la aplicación, debemos poner en contexto, si descargo una linterna y me pide permiso de mis contactos, algo raro pasa, entonces o no la descargo o descargo alguna otra alternativa o si la descargo y me voy a la parte de configuración dentro de esa aplicación y le digo que no acceso a ese permiso, porque cada vez que doy un permiso puede ser utilizado en mi contra, robar información o lo que fuere.

-Activar el doble factor de autenticación en todas las cuentas, es algo similar que utilizamos en el banco por ejemplo, cuando hacemos una transferencia bancaria yo no uso nada más que mi usuario y mi contraseña, en el inicio del Home Banking y la transferencia me pide algo, tarjeta de coordenadas, un pin que me llega a través de un sms, esto mismo lo podemos llevar a las redes sociales a nuestro mail, etc.

-La otra es controlar la privacidad en las redes sociales, los dos tips que dimos son – 1 no poner nada en las redes sociales que no diría en un micrófono delante de mil personas que no conozco – 2 nunca subir una foto o un video que no la pondrías en una pantalla gigante en un estadio, ¿lo haría? si, lo subo, ¿no lo haría? no lo subo, hay que pensar bien estas cosas antes de subirlas, hay que parar, pensar y después conectar.

-Y por ultimo desactivar las conexiones Wifi y Bluetooth (actívalas solo cuando sea necesario) existen técnicas que pueden llegar a tratar de forzar la conexión a dispositivos falsos para robar información, entonces salgo de casa, voy viajando desactivo el wifi y de paso ahorramos batería y después voy a estar más seguro porque mi teléfono no va estar todo el tiempo buscando redes.

Con todos estos tips que dimos pueden llevar mucha seguridad, aunque la seguridad 100% no existe es imposible llegar, lo que si existen son los umbrales, bajo, medio, alto, dependiendo de esto voy a crear acciones seguras, hábitos seguros que me van a llevar a una cultura segura.

Para finalizar Emiliano dijo; tómense el tiempo, sepan que hoy en día vivimos en un mundo más digital que físico, todos transferimos, consumimos, generamos información ya sea en nuestro trabajo, en nuestro teléfono, WhatsApp, etc. Cada vez se va a volver más digital, una billetera digital, donde no solo tendré información personal, sino también dinero digital, por lo mismo la idea es que las personas reflexionemos y que sepamos que nuestro mundo digital es prácticamente igual que nuestro mundo físico.