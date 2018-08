Dr. Alberto Sileoni “Lo que están haciendo en Río Grande por la Educación no está ocurriendo en el resto del país”

Río Grande.- El disertante repasó en su exposición diferentes hechos de la historia de la educación y su vinculación con el derecho a la misma, hasta llegar a la actualidad del sistema educativo, sobre el que afirmó: “los educadores hoy no se sienten respetados por el Gobierno Nacional y por eso este Congreso es tan importante, porque es una oportunidad para pensar, para reflexionar y mejorar”.

Sileoni agregó sobre este punto que “nosotros, esta generación, somos herederos de otras luchas. El neoliberalismo siempre quiere que pensemos que la lucha que hacemos se inaugura hoy y no es así; porque de esa manera te desconecta de luchas anteriores”.

“Estamos en la búsqueda de un modelo educativo que no tiene nada que ver con el actual. Nosotros creemos en cosas como el respeto por los educadores y la escuela pública; creemos que la escuela pública debe ser respetada y financiada y no vemos eso. Esto no es cuestión de personas, es cuestión de ideas y la verdad es que estas ideas no nos gustan nada”, aseveró.

Para terminar, el ex funcionario nacional se refirió al congreso de octubre: “esta tarea por la educación que están haciendo en este Municipio no está ocurriendo en el resto del país”.