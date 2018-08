Corrida cambiaria dólar a 34,20 y nueva devaluación.

Esta situación generó alarma en los mercados y se esperaba que al cierre de operaciones la moneda norteamericana descendiera pero esto no ocurrió y se espera que mañana la corrida continúe.

El banco Central remato 300 millones de dólares para parar la escalada pero luego de pasar los 31 la demanda continúo y no hubo más dólares en oferta.

Todo este movimiento concluyo con una nueva devaluación del peso de casi un 2% en una sola jornada por lo que tiene varias implicancias, que van desde aumento de combustibles, alimentos, indumentaria y transportes, entre otros.

Evidentemente el descontrol y la improvisación en política económica quedan a la vista pero como siempre siguen perjudicando a los más vulnerables, una cuestión histórica en nuestro país.

Ante el escenario planteado optamos por no endeudarse, no asumir compromisos a largo plazo como planes de automóviles, o créditos, que vayan más allá de las 24 cuotas porque si las cosas siguen así, entre devaluación e inflación, más intereses las cosas se complicaran y mucho, obvio estamos hablando de personas con ingresos promedio, no se la clase alta que no tiene problemas con esto.

Cotización del dólar, banco por banco Tipo de cambio minorista en la ciudad. Precio de venta por medios electrónicos. Pesos por dólar estadounidense.

Martes 28 de Agosto Miércoles 29 de Agosto 11hs 13hs 15hs Diferencia con respecto al Martes Tipo de cambio promedio $ 32.06 $ 32.17 $ 32.32 $ 34.40 2.34 Banco De Galicia Y Buenos Aires S.A. $ 32.40 $ 32.60 $ 32.60 $ 34.70 2.30 Banco De La Nacion Argentina $ 31.85 $ 31.85 $ 32.15 $ 34.45 2.60 Industrial And Commercial Bank Of China (Argentina) S.A. $ 32.20 – $ 32.40 $ 34.30 2.10 Bbva Banco Frances S.A. $ 32.09 $ 32.09 – $ 34.49 2.40 Banco Supervielle S.A. $ 32.05 $ 32.15 $ 32.35 $ 34.45 2.40 Banco De La Ciudad De Buenos Aires $ 31.95 $ 31.95 $ 32.25 $ 34.55 2.60 Banco Patagonia S.A. $ 32.00 $ 32.00 $ 32.35 $ 34.30 2.30 Banco Santander Rio S.A. $ 32.00 $ 32.20 $ 32.20 $ 34.00 2.00 Hsbc Bank Argentina S.A. $ 31.95 $ 32.50 $ 32.50 $ 34.25 2.30 Banco Credicoop Cooperativo Limitado $ 31.97 $ 32.07 $ 32.27 $ 34.22 2.25 Banco Itau Argentina S.A. $ 32.10 $ 32.10 $ 32.30 $ 34.50 2.40 Banco Macro S.A. $ 32.10 $ 32.20 $ 32.50 $ 35.10 3.00

Fuente: B.C.R.A.