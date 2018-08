CONTAMINACIÓN Y PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL IPV PEREZ TOSCANI: “ESPERO QUE EL MUNICIPIO REFLEXIONE, HAN RESPONDIDO DESDE EL ENOJO”

En una entrevista radial con Guillermo Lacaze, el secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Mauro Perez Toscani se refirió al informe de contaminación que derivó en la instrucción de un sumario contra el Municipio de Grande y a la decisión de ese Municipio de suspender -como aparente represalia- las obras del IPV para 300 familias. El funcionario calificó de “desafortunadas” a las declaraciones de la secretaria de Obras y Servicios Públicos Gabriela Castillo “porque de lo que estamos hablando nosotros es de regular y de dejar de verter efluentes cloacales crudos y sin tratar, situación que es responsabilidad del Municipio”. En ese sentido aseveró que “esto no tiene nada que ver con generar mejores y mayores conexiones a la red cloacal existente en los barrios que hoy tienen pozo ciego”, ya que “si bien es un paso intermedio, porque esa descarga final no es tratada por el Municipio, sí es importante que cada una de las casas o barrios nuevos que se puedan conectar al sistema lo hagan, porque permitirá juntar todos los puntos de contaminación existentes en un solo colector que luego debería ser tratado”. El funcionario aclaró que “tampoco estamos de acuerdo en que no se dé factibilidad para la provisión de servicios en este barrio, porque justamente es el único que ya tiene una solución en marcha, y que en los próximos 12 ó 24 meses va a tener una planta de tratamiento que va a construir el Gobierno de la Provincia a través de la DPOSS”. “Así que, hasta tanto se regularicen estas urbanizaciones, se lleven adelante las obras de saneamiento necesarias y demás, ya la planta de tratamiento de efluentes de la Margen Sur va a estar en camino de funcionar, con lo cual no habría problemas”, razonó. Pérez Toscani advirtió que “suspender la factibilidad de servicios para un barrio nuevo no suspende la contaminación que están generando ahora” porque el problema que en este sentido existe “es por lo que actualmente se está volcando”. En ese aspecto señaló que “lo que hace el sumario es poner en relieve una problemática que existe y que no podemos ocultarla”, con lo cual “si Castillo intenta ocultar la ineficiencia del Municipio atrás de la necesidad de la gente, de tener un sistema de saneamiento como debe ser, entonces me parece que están mezclando las cosas”. “Acá una ley que se debe cumplir y es responsabilidad del Municipio”, remarcó el Secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, quien anotó que “si no lo pueden hacer deben dar las explicaciones correspondientes, como se hizo en Ushuaia, cuando el juez de la causa dispuso el cese total de la contaminación y la remediación del problema con obras de infraestructura necesarias”. “En esa ocasión –dijo- el Municipio de Ushuaia no dejó de dar la factibilidad a nuevas urbanizaciones”.