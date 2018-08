AUDIVIC ofrece 1318 kits para saldar parte de la deuda a los trabajadores

L a próxima audiencia la empresa debiera llevar la deuda de masa salarial que tiene con los trabajadores, y nosotras también estamos analizando los números. estamos interiorizandonos sobre valores y poder comercializarlos inmediatamente.

No queremos ser irresponsables en cuanto a los números, por más que se comercializarán los equipos no se cubriría la deuda hacia los trabajadores, pero no queremos ser irresponsables sobre esta información, porque no tenemos los números completos.

Lo que la empres planteó es que los kits para producir acá serían 1318, esto es parte de lo que venimos trabajando en los últimos días.

Esta maquinaria no es utilizada para la elaboración de estos kits, estos equipos eran para elaboración de equipos de tv