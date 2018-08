ARCANDO: “QUIENES ATENTAN CONTRA LAS ESCUELAS SON CRIMINALES

“Cuando pasó el desgraciado hecho de Moreno empezamos a sufrir ataques en las escuelas, ¡que casualidad!. Esto no es casual, repito: cuando pasó este desgraciado hecho en Moreno donde por una fuga de gas fallecieron el portero y la vicedirectora de una escuela, acá han dejado gas abierto. Son criminales y hay que denunciarlos por intento de homicidio, pueden matar a nuestros pibes” aseveró el Vicegobernador.

Ante el periodista Héctor Cavalotti, el vicegobernador señaló que algunos sectores “pueden tener todo el desacuerdo que quieran con las políticas que llevamos adelante desde el Gobierno de la Provincia, pero no se la pueden agarrar con los chicos que van a la escuela o con los docentes que tienen que dar clases. No puede ser que intentaron romper una calefacción porque puede volar una escuela. Y a la escuela van tus hijos, mis hijos y nuestros nietos. No pueden querer tirarle un muerto al gobierno. Tienen que recapacitar, esta no es la forma”.

Asimismo, advirtió a “aquellos que están con esto de querer hacer sabotaje, que pueden matar un pibe o, como pasó en Moreno, a un compañero de ellos. Lo que ocurrió en Moreno fue por falta de mantenimiento. Acá no hay falta de mantenimiento, sino que tuvimos un boquete hecho para tratar de romper una caldera. No jodamos, están atentando contra nuestros hijos y nietos”.

Por último, llamó a la reflexión a quienes llevan adelante estas medidas, señalándoles que “espero que recapaciten, porque dejar las hornallas abiertas en una escuela… En Moreno pasó con la escuela vacía y aun así se llevó al hombre que fue a calentar la leche para darle a esos chicos. Estamos trabajando para dar con quien fue el responsable, porque tiene que ser denunciado por intento de homicidio. Estas cosas me molestan y las digo como me salen, tal vez soy poco protocolar, pero no me gusta andar mintiendo”.