Analía Cubino: Secretaria de desarrollo social. “Los camaleónicos que hace un año cuestionaban lo que hacíamos ahora nos piden que nos hagamos cargo de todos los despedidos de la ciudad”.

La secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Rio Grande, se expresó en extenso sobre la situación de crisis, y califico de camaleónicos a quienes cambian de color según la situación, a los que descubrieron la crisis hace un tiempo, y a los que calificaron de pronosticadores de tragedias a quienes venían observando como avanzaba la pobreza, el desempleo, cierre de comercios y lo que es por todos conocido, a lo que se suman ahora recortes de asignaciones familiares, adicional por zona y recortes a los jubilados.

La funcionaria recordó dichos del Senador Julio Catalán Magni cuando sostenía que los municipios debían pintar cordones, limpiar las calles y pagar sueldos.

“Eso está en los archivos, pero como tienen blindados los canales del estado solo para difamar a un intendente, porque los otros dos hacen una gestión maravillosos, no tienen pobreza, los del INDEC deben estar midiendo solo la pobreza de Rio Grande, parecemos la provincia de Rio Grande. Somos los decisores de la política fueguina y se nos hace muy difícil ver como seguimos ante esta emergencia tan grande que vemos en la gente, la desazón, la desesperanza de gente que no perdió el trabajo hace 10 días, nosotros venimos asistiendo a la gente de Audivic desde febrero de los 75 efectivos que aún están en la fábrica, pero también a las mujeres solas, que antes atendimos por cuestiones de violencia, entonces no necesitamos que ahora nos vengan a decir que hay una situación de emergencia y que hay que pensar en los que no tienen sueldo y no tienen trabajo, en Abril el intendente hablo del crecimiento de la pobreza y el desempleo en la inauguración del desafío de producir, y el gobierno provincial no publica datos estadísticos desde el 2015”.

La funcionaria fue mucho más allá y agrego que “parece que ahora tienen datos y se han transformado y hay pobreza, cuando hace 6 meses desmentían al intendente, y la verdad que estas cosas ofenden, ofenden a la gente que ha elegido a un intendente para que lleve adelante los destinos de una ciudad”.

“El año pasado estábamos pidiendo una ampliación presupuestaria para el área social, porque ya estábamos viendo lo que venía y el Concejal Von Der Thusen cuestiono que “la pobreza se tomaba vacaciones en enero y febrero”, que estábamos malcriando a los pobres de Rio Grande, que ponía en duda lo que hacíamos y que había que ver si la gente realmente necesitaba una bolsa de comida, cuestionando el trabajo del municipio con el autoempleo y demás. Fue xenófobo, fue desde un comentario que espero que haya reflexionado después de un año, pero la verdad es que es bastante incongruente con sus dichos y entender que no se puede gobernar por Facebook y que el circo mediático que hacen lo terminen, porque nosotros que gobernar es preferir como dijo Sileoni, y por eso hacemos el seminario porque estamos en ese lugar donde tenemos que favorecer la inclusión y la restitución de derechos, pero creo que mucha gente en esta provincia ha trabajado en el caso contrario”.

Finalmente Cubino se refirió a lo que ocurrió durante su exposición del año pasado donde se le llegó a cuestionar que pudiera haber desnutrición, lo que se confirmó pocos días después con 34 casos de niños con bajo peso en la Margen Sur. “Antes se nos cuestionaba porque teníamos semejante gasto en ayuda social y ahora se nos pide que nos hagamos cargo de todos los despedidos de la ciudad. Desconocer que hay gente que no tiene para comer es desconocer la realidad y a quien realmente está padeciendo esto, como a los 300 docentes que estamos conteniendo hace 5 meses porque no cobran y son empleados del gobierno provincial, esto es contra la gente, contra Rio Grande”.