VON DER THUSEN LAMENTÓ LA FALTA DE RESPETO DE ROSSI Con respeto, Von der Thusen le respondió a Rossi

RIO GRANDE.- El concejal Raúl von der Thusen se lamentó por las declaraciones vertidas por el concejal Paulino Rossi sobre su trabajo en el Concejo Deliberante.

“Yo no voy a usar los mismos términos para referirme ni a Paulino Rossi ni a ninguna persona porque, antes que nada soy consciente que soy un representante del pueblo y le debo respeto a todas las personas. Por eso, los concejales debemos obrar con respeto y dar, en todo momento, ese ejemplo, por eso me sorprende que Rossi, haya usado términos tan irrespetuosos para referirse a mi labor diaria”.

En este marco, consideró que “es una falta de respeto la forma en que se refirió el concejal Paulino Rossi hacia un par” y siguió, “quiero creer que solo fue un exabrupto del concejal” y le sugirió que “lo más sano debería ser pedir disculpas como todo hombre de bien por los dichos sobre mi accionar legislativo”.

Dijo que, “soy alguien que solamente trabaja y no soy de esas personas que se la pasan en los medios o en las redes sociales llevando adelante actos discursivos con poco accionar en beneficio de los vecinos”. “Lo único que se logra con estas declaraciones es confundir a la gente y creo que ese es el objetivo que algunos tienen”. “Desde que asumí, y desde el lugar que ocupo en el Concejo Deliberante, solo he tratado de generar iniciativas que contribuyan al ordenamiento de la ciudad y para que los vecinos vivan en un lugar más inclusivo y sostenible, en una nueva ciudad”.

A modo de respuesta, dijo que “cada concejal tiene la función y la obligación de trabajar y no de pasarse el tiempo criticando lo que hacen los demás a través de gacetillas de prensa o de redes sociales porque eso no le aporta nada al vecino. Al único que le suma algo es al político que se quiere congraciar, en este caso al Intendente”.

Con relación a las críticas infundadas, von der Thusen dijo que ante la crisis que se vive, “sólo generé un proyecto que servirá de paliativo para todas aquellas personas que han perdido su trabajo y que hoy se encuentran a la deriva. No sólo ex empleados de fábricas, sino de la construcción, comercios, seguridad, pymes; absolutamente todos los sectores económicos de nuestra ciudad”. Entendió que ese proyecto se debe analizar “y puede sufrir las modificaciones que sean necesarias pero criticando e insultando no se gana nada porque, antes de insultarme por mi proyecto, lo que debería hacer el concejal Rossi es generar una iniciativa superadora o bien analizar mi proyecto y proponer las modificaciones pertinentes ya que la falta de respeto no suma”.

Señaló además que “lo que le llamó la atención es que, a través de las redes sociales y por los medios de comunicación es el concejal Rossi quien habla de manera permanente de equidad, igualdad social y respeto hacia las personas. Me tildó de “rastrero” a mí que soy compañero de trabajo y me ve trabajar día a día con mucho esfuerzo, no me quiero imaginar lo que dirá de otras personas a las cuales no conoce y que le manifiestan algún reclamo”.

El concejal von der Thusen destacó que su par “Paulino Rossi criticó con términos duros e irrespetuosos mi proyecto y no dudó en menospreciar el trabajo de una persona común que trabaja de Concejal, pero no tuvo la delicadeza de presentar un proyecto similar o superador que es lo que debería hacer para considerarse un político maduro y ejemplar, pero lamentablemente hace todo lo contrario, critica sin sustento técnico, solo para quedar bien con algún funcionario municipal”.

Contestó que “respecto de haberme tildado que mi trabajo, con este proyecto, es fruto de un accionar triste, lastimoso y rastrero para congraciarme con el Gobierno Provincial, debo destacar que lo único que realizo a diario es cumplir mi función de Concejal, no estoy de campaña constante como es el caso de Rossi que intenta congraciar al Intendente Melella en su acompañamiento irrestricto a todo lo que se le ocurre al Municipio que se apruebe en este Concejo Deliberante”. “El concejal Rossi ingresó a este Concejo Deliberante como oposición partidaria al Intendente ya que es de otro partido político, pero lo único que ha hecho hasta la fecha es ser un acérrimo defensor del oficialismo municipal, defendiendo a capa y espada todos los proyectos del Municipio, buenos o malos. Quizás el mío no cayó bien en la Municipalidad y activaron sus defensas en mi contra”.

El concejal von der Thusen aprovechó la oportunidad para recordar que “el concejal Rossi es el Vicepresidente de la UCR, partido que forma parte del proyecto nacional que debería ser el responsable de solucionar la crisis económica que vive nuestra provincia y ciudad”. Le recomendó además que “en vez de criticar a su par por trabajar en un proyecto para la gente, realice los reclamos pertinentes a sus autoridades nacionales de la UCR para generar propuestas que saquen a la provincia adelante, ya que hoy ocupan lugares importantes de decisión con el gobierno nacional”.

Recalcó que “mi proyecto no es sólo para la gente de Audivic sino que agrupa a todos los riograndenses que fueron despedidos, suspendidos sin remuneración, y los que no han cobrado por más de dos meses. Este proyecto no discrimina sino que agrupa a todas aquellas personas que están padeciendo la crisis por la que estamos atravesando”.

Finalmente, el concejal Raúl von der Thusen, puso su proyecto a disposición de todos los vecinos “para que se conozcan las condiciones y para que pueda ser analizado también por los críticos que no se han sentado siquiera a leerlo y mucho menos a discutirlo” y deslizó “No le tengo miedo a los que me difaman, mienten o insultan, no me van a callar, voy a seguir presentando proyectos que beneficien a los más desprotegidos que siempre son los vecinos. Hay una nueva forma de trabajar en política y es estando cerca de la gente con respeto y responsabilidad”.