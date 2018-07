Verónica Gonzalez:“LO QUE PRESIENTO ES QUE, CON EL SLOGAN BERRETA DE SIEMPRE “MUNICIPIOS RICOS, GOBIERNO POBRE” SE PRETENDE ESQUILMAR UNA GESTIÓN Y SE ESTARÍA COLABORANDO CON ESTO…DEMAGOGIA”…

Nuestra Carta Orgànica en su Articulo 50, indica que :”El Municipio promueve, con la participación de la comunidad, las actividades industriales, comerciales, agropecuarias, turísticas, artesanales, de abastecimiento y servicios para el mercado local, provincial, regional, nacional e internacional, procurando un desarrollo social con equidad”

La Constitución PROVINCIAL, “fomenta” e indica ciertamente que posee una “Función subsidiaria”(Artículo 65.), y es atribución de la legislatura la que en su CAPITULO II ATRIBUCIONES DE LA LEGISLATURA,Inc.26 señala:” Legislar sobre el desarrollo industrial y tecnológico, y la promoción económica y social”; agregando además que en nuestra Constitución Nacional, CAPITULO CUARTO, Atribuciones del Congreso, en su Artículo 75indica puntualmente que : “ Corresponde al Congreso: inc.18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria”…

Promover proviene del latín promovēre, ‘mover o empujar hacia delante’ significa: “ impulsar, estimular o favorecer el desarrollo o la realización de algo y sin lugar a dudas la gestión municipal cumple sobradamente con el mandato que por Carta Magna Municipal le fuera encomendado los encuentros ciudadanos en el “Desafío de Producir” que ya llevan 33 ediciones; acompañado por subsidios productivos a pequeñas y medianas empresas, sumando el otorgamiento de tierra municipal y las capacitaciones para desarrollar la producción sustentable en nuestra ciudad, originando políticas públicas y proponiendo el consumo local entre quienes vivimos en Rio Grande. Esto es promoción, esto es lo que hace el municipio y esto es lo que debemos ponderar quienes tenemos responsabilidad política y puntualmente legislativa; de qué manera utilizó los recursos que obtuvo del esfuerzo de la gente, esta, nuestra gestión Municipal.

La responsabilidad de fomentar subsidiariamente respecto de Políticas públicas en materia de trabajo y seguridad laboral es “provincial” y son los legisladores quienes deben “legislar” al respecto, como así también los diputados; y es a través de la Secretaría de Industria de la Provincia quienes deben GARANTIZAR el cumplimiento de los procesos productivos, los compromisos de

inversión empleo y producción. Confundir y subestimar no es sano y mucho menos prudente ya que sin lugar a equivocarme, la gente sabe cuáles son los actores políticos en juego y a quienes y que intereses representan, sobre todo esto último!

Sin dudas propuestas que proponen declarar “la emergencia laboral” en el ámbito de la ciudad, como así también la “creación del Fondo Municipal de Emergencia Laboral”, no solo reafirman la demagogia que señalo al inicio, sino que atentan de manera perniciosa contra las ansiedades de la gente que hoy ven vulnerados sus derechos laborales y deben entender quiénes son los verdaderos responsables de este desmanejo social y no es un municipio.

Es por esto que, proponer normativas que generan ilusiones en los vecinos que hoy se ven vulnerados socialmente es muy perjudicial, no es bueno y más allá de interpretar quizás, una jugada “personal” del edil cuando entre otras cosas declara que “la municipalidad no solo debe tener un aporte desde el punto de vista discursivo, sino también con un aporte en una situación concreta y real como la que estamos viviendo en estos momentos, siendo que tenemos un Municipio transparente y con las cuentas ordenadas”… yo me pregunto, promover el desarrollo productivo interno y local; avanzar en políticas de salud municipal que contienen a poco más de 80.000 prestaciones con calidad ; generar calidad ciudadana en obra pública municipal; apuntalar a los becados dentro y fuera de la ciudad, capacitar con calidad, avanzar en diseños y desarrollo tecnològico y ofrecer alternativas de perfeccionamiento en área educativa municipal; colaborar con otras instituciones públicas en resguardo de la seguridad ciudadana; contener la vulnerabilidad activando acompañamiento en las áreas sociales municipales “de manera primordial” ; ofrecer contención y acompañamiento real en el área deportivo/ recreativa municipal con calidad; asistir e incentivar actividades de jóvenes; esto para el concejal no es concreto y real?, estas políticas públicas al servicio de la gente no le parecen que promueven y contienen un entramado social? para el edil, esto es DISCURSIVO?, sin dudas no vemos concretamente e ideológicamente lo mismo…

Lo que entiendo personalmente es una suerte de coqueteo vaya una a saber de que actores, que viene de la mano de solicitudes concretas de “quita de presupuesto a los municipios”, lo que presiento es que, con el slogan berreta de siempre “municipios ricos, gobierno pobre” se pretende esquilmar una gestión y se estaría colaborando con esto, en detrimento de la Gestión que lleva adelante Gustavo y todos los compañeros municipales, con el esfuerzo de los contribuyentes, que somos todas y todos los que habitamos esta ciudad.

Cuando el concejal expresa respecto del proyecto que: “el mismo tiene como objetivo primario cubrir parcialmente la crisis existente”… ; en lo personal, traducir esto de “PARCIALMENTE”es entender que propone “ normativa para emparchar”, esto es más serio aún!

Proponer asuntos legislativos en un marco de parcialidad es irrespetuoso para los trabajadores que hoy están en manos de empresarios inescrupulosos, responsables gubernamentales callados y para los vecinos que están atravesados por las políticas liberales que manifiestamente el concejal

acompaña. Esto sin lugar a dudas nos coloca en veredas opuestas ideológicamente ya que los proyectos demagógicos e irrespetuosos a esta altura de los acontecimientos, vengan de quien vengan, no los revalidaré.