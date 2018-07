Temari: “Las vulnerabilidades del voto electrónico no sólo no son explicadas, pretenden que las ignoremos”

Viern 06/07/18.- Desde Generación para un Encuentro Nacional (GEN), manifestaron que la implementación del voto electrónico en Tierra del Fuego es una iniciativa que “no terminamos de comprender, tanto por la experiencia en otros países que lo han desechado como por el apuro y la falta de debate, omitiendo invitar a partidos políticos, haciéndolo a último momento o llevando a cabo debates de comisión en horarios en que el ciudadano de a pie no está en condiciones de asistir”.

El presidente de la Mesa Provincial de GEN, Fernando Temari, recordó que “Holanda y Alemania son sólo algunos de los países que decidieron volver sobre sus pasos y desechar el voto electrónico ya que el control queda en manos de empresas o de pocos ciudadanos con los conocimientos técnicos suficientes para verificar la fiabilidad del sistema. O confiamos en la empresa y en los técnicos o aceptamos el resultado: ese es el margen escasísimo del que eligieron salir democracias mucho más avanzadas en el mundo pero que no son tenidas en cuenta a la hora de discutir uno de los pilares del sistema democrático, como es el voto secreto”.

Asimismo, Temari hizo un racconto analizando que “Existen vulnerabilidades que no pueden ser soslayadas: la numeración de las boletas una vez impresas, la utilización de un código denominado de Identificación por Radiofrecuencia (del inglés RFID o Radio Frequency Identification) que cumple la función de almacenar y recuperar datos almacenados en un dispositivo remoto; la escasa cantidad de personal del Juzgado Electoral que pueda llevar a cabo el control o la asistencia técnica en caso de presentarse complicaciones durante el acto eleccionario; entre otros aspectos que no sólo no fueron explicados sino que pretenden que sean ignorados”.