Al respecto, Barrenechea indicó que “estamos sorprendidos por los rumores que son infundados, no sabemos de donde vienen ni con que intencionalidad. Se han dicho muchas mentiras, entendemos que hay una cuestión política en el medio en contra del intendente o del municipio, vaya uno a saber por qué”.

“Nosotros ya concluimos con todo el tendido de los servicios y los certificamos para que los adherentes puedan pedir sus conexiones. De hecho empezamos con la entrega de actas de posesión el 4 de junio, y hoy llevamos casi 500 actas firmadas” afirmó.

El representante del Fideicomiso dijo entender la ansiedad de algunos adherentes por la entrega, pero contó que en el medio de la obra hubo un incumplimiento de parte de una empresa contratista que tenía que hacer el movimiento de suelo y cordón cuenta, “por lo que rescindimos el contrato y buscamos otras empresas para terminar esos trabajos, lo que retrasó la obra. Esto provocó que la Cooperativa Eléctrica se demorara, no por culpa de ellos” aclaró.

“Se terminó con toda la electrificación de los lotes, pero lo que es el alumbrado público no está terminado, está el tendido subterráneo pero no han podido correr los postes porque esta empresa no terminó el trabajo de suelo” dijo.

Barrenechea aseguró que a pesar de ello “se está cerrando contrato con la nueva empresa y la semana que viene estaríamos tomando posesión formal de la obra para terminar con esos trabajos. Estamos hablando de 3/4 meses de obra, pero mientras tanto la gente puede tener el acta de posesión de los lotes, puede pedir su número de puerta, iniciar el trámite en obras particulares para construir su vivienda y pedir la conexión de los servicios que están terminados y certificados”.

El responsable del Fideicomiso aseguró que “sabemos del atraso, lo reconocemos, nunca los negamos y como fiduciarios tuvimos que tomar las acciones correspondientes donde hay tiempos de determinados procesos que tenemos que cumplirlos”.

Respecto a la situación con la cooperativa eléctrica aclaró que el fideicomiso no le debe nada a la cooperativa y ésta a su vez, no tiene atrasos. “Sino que está a la espera de tener los niveles de compactación adecuados en las veredas para poder levantar los postes de alumbrado público y colocar las luminarias. Todo el tendido eléctrico del alumbrado público está hecho y certificado”, finalizó.

