REUNIÓN CON PICHETTO BERTONE: “QUEREMOS DISCUTIR EL CRECIMIENTO DEL PAÍS, NO SENTARNOS A LA MESA DEL AJUSTE”

Una vez concluida la reunión, la gobernadora Bertone señaló que “el proyecto de ley va a ser acompañado por legisladores de otras provincias argentinas, incluso por aquellas que no son de la Patagonia. Esta es una medida arbitraria y centralista que no piensa en la Patagonia en su conjunto, ni como parte del país. Nosotros tenemos recursos naturales, gasíferos, petroleros, pesca, agua; pero también tenemos una migración muy grande del resto del continente. Esta era una norma que hacía 60 años regía en nuestro país, y se quiere eliminar por un simple decreto presidencial. Vamos a defender a los trabajadores para que no se vean afectados por esta medida” aseveró la Mandataria.

Por su parte, el senador José Ojeda afirmó que “presentamos este proyecto de ley para que se derogue el decreto 702 y solicitamos el acompañamiento de los senadores del resto del país. Este lunes varios senadores se han comunicado con nosotros para acompañar el proyecto y el próximo miércoles, que hay una reunión del foro de senadores patagónicos, este tema estará en el orden del día, por lo que estimamos un fuerte respaldo al proyecto”.

En relación a las acciones judiciales en marcha, la Gobernadora destacó que este lunes el jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz recibió a la primera trabajadora que interpondrá un recurso de amparo. La misma cuenta con el asesoramiento en material legal de la Provincia. “Espero que otros trabajadores recurran a la Justicia. Tenemos que articular y defendernos de esta decisión, que solo piensa en una Argentina chica, que solo incluye a la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma, Córdoba y Mendoza; y no piensa en las provincias como la nuestra, a las que afecta gravemente. Es una de las medidas más graves que se han tomado en los últimos tiempos” sostuvo la Mandataria.

Además de acompañar las medidas judiciales, también se acordó un calendario de trabajo para que este miércoles 1 de agosto al mediodía se realice una reunión con los senadores patagónicos en el salón Illia del Senado Nacional. Luego de esa reunión, ya hay un acuerdo avanzando para un encuentro de gobernadores patagónicos, que se llevará a cabo próximamente.

Asimismo, la Gobernadora destacó que “nosotros tenemos otras propuestas para que sean evaluadas por el gobierno nacional. Creemos que hay otros sectores de la economía argentina que pueden aportar y no lo están haciendo. En vez de llegar con medidas que afecten directamente a los maestros, a la salud pública o al proceso de industrialización; creemos que hay una serie de propuestas que deben ser discutidas, pero queremos tener la oportunidad de hacerlo en una mesa que discuta el crecimiento del país, no queremos sentarnos en la mesa del ajuste. Es descabellado estar permanentemente planteando que tenemos que hacer ajustes. Desde Tierra del Fuego, hemos hecho un trabajo responsable. Asumimos en un momento de crisis donde no se pagaban las jubilaciones, los edificios públicos estaban deteriorados, no había insumos en los hospitales. Hoy tenemos una provincia ordenada. Los trabajadores del sector público y privado, junto al Estado, hemos hecho muchos sacrificios. Gobernamos pensando en nuestra gente, defendiendo el interés de los fueguinos. Más esfuerzos a los patagónicos, y en especialmente a los fueguinos, no nos pueden pedir. Este es el límite que no podemos tolerar”.

“El temor es que vengan por la zona o por el incentivo docente. Vamos a defender a los trabajadores y a nuestros maestros. Pediremos que otros sectores de la economía que pueden hacer esfuerzos y no los están haciendo, los hagan. No los debe hacer la gente. Quiero llevar tranquilidad a la población de Tierra del Fuego que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, y más aún, por defender nuestros derechos. Vemos que estas políticas no están mirando a la Argentina en un todo integrado. Solo piensan en el centralismo porteño, y no en los que vivimos más alejados”, finalizó la Gobernadora.

Por último, el senador Julio Catalán Magni destacó el rol encarado por Bertone para oponerse a esta medida e informó que está en agenda “una reunión urgente con todos los gobernadores de la Patagonia. No hay ninguna duda que el gobierno nacional no quiere a la Patagonia. Cada decisión que ha tomado ha sido para concentrar los recursos y los centros urbanos alejados a la capital padecen sus políticas. La Patagonia no está en la agenda nacional. Lo dijo claramente el jefe de Gabinete en la última visita al Senado”.