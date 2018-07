Ramiro Caballero: Ministro de Industria. “Si AFARTE incumple con el acuerdo habrá que denunciarlo”.

Mierc 11/07/18.- La Licuadora consultó al funcionario provincial sobre los anuncios de recortes realizado desde el gobierno nacional la semana pasada y al respecto sostuvo que “esto ya nos ha pasado en 2016 exactamente lo mismo, no hay una asistencia al régimen porque es una promoción por ley, una ley que está vigente y como lo hablamos con Dante Sica, Ministro de industria de la Nación, son versiones que en nada se fundan, sobre el propósito que tiene la provincia y lo que va a exigir a la nación”.

Respecto del ataque mediático de los últimos días, Caballero dijo que “hay que tener cuidado con eso, primero porque en la nota había desinformación, hablaba de puertos patagónicos, cuando en realidad no tenemos. Me parece que hay que estar alertas ante situaciones así para aclararle a la gente, estar en permanente defensa del régimen industrial como lo hace la gobernadora, pero por sobre todas las cosas no en la palabra como e pretende, sino con hecho como pretende la gobernadora. Cuando uno propone cosas concretas es cuando se obtienen los mejores resultados y la provincia está haciendo eso”.

El ministro señaló además que “iremos las veces que haya que ir a Buenos Aires a defender la ley pero por sobre todas las cosas, lo que la gobernadora hizo siempre proponer mejoras para la industria nacional, ser complementarios de la industria del resto del país y que entiendan que la industria es la que genera trabajo en argentina y la va a hacer rica”.

Finalmente y a los despidos constantes en los que incurre AFARTE aun con un acuerdo mediante el cual se comprometía a no despedir trabajadores durante dos años a cambio de no otorgar aumentos salariales, Caballero fue más que claro: “Ahí hay dos cosas para evaluar, si AFARTE está incumpliendo con el acuerdo primero tiene que ser denunciado, hasta el momento tenemos información que no estarían incumpliendo, son contratos que habrían finalizado, pero más allá de eso todos los que trabajamos en el sector industrial, desde el primer trabajador al caso de un gobernador, trabajamos por la sustentabilidad del trabajo por sobre todas cosas. El tiempo laboral pudo haber sido por un tiempo determinado un contrato por tiempo determinado pero la expectativa de la gente s seguir trabajando y vamos a hacer todo el esfuerzo para mejorar las condiciones en el futuro y tener empresas que se comprometan con Tierra del Fuego”, remarcó.