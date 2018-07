Por el proyecto de la obligatoriedad de vender productos sin azúcar en comercios González recibió a los almaceneros de la ciudad

Río Grande.- Este viernes se llevó adelante una reunión en la cual la concejal Verónica González recibió a referentes almaceneros de la ciudad en el marco del proyecto de su autoría con relación a la obligatoriedad de los locales comerciales a vender productos sin azúcar y exhibirlos de manera exclusiva.

La reunión se llevó adelante en el despacho de la Presidencia del Concejo, participando además el concejal Raúl von der Thusen, el director General de Participación Ciudadana, Javier Calisaya, y Luis Schreiber, como representante de los almaceneros que se hicieron presentes en la reunión.

Cabe remarcar que el proyecto establece la obligatoriedad de los locales comerciales de garantizar y disponer para su venta, bebidas libres de azúcar tales como jugos y gaseosas, las cuales deben ser exhibidas en forma separada de las demás, como así también será obligación en los establecimientos donde se realicen actividades gastronómicas, deportivas, culturales, sociales, educativas y de recreación ubicados en el ejido municipal, disponer establemente bebidas libres de azúcar al momento de la venta de jugos y gaseosas en general.

Tras la reunión, la concejal Verónica González señaló que “el encuentro con los almaceneros se desprende luego de un pedido de uno de los referentes del sector como lo es Luis Schreiber, siendo que la intención era poder reunirnos con ellos para poder explicarles el proyecto, y durante la reunión también surgieron otros disparadores para ser trabajados junto con el Municipio como por ejemplos tienen que ver con los controles”.

Puntualizó que la ordenanza habla de “destinar un espacio delimitado dentro de cada uno de los comercios, pero la ordenanza no solamente habla de negocios, sino también cuando se realizan actividades culturares, recreativas, deportivas, de manera que se exhiban en un lugar específico las bebidas sin azúcar”, dijo la edil.

En tal sentido sostuvo que esto “va a generar paulatinamente a empezar a acostumbrar al vecino a los buenos hábitos, tanto como ocurre con la sal, con las personas celiacas, y en este caso poder sumar a la idea de comenzar a consumir sin azúcar, que luego puede comenzar a desprender otro tipo de complicaciones a nivel salud”.

Por otro lado comentó que también se realizó una “encuesta a más de cincuenta comercios, donde consultamos si vendían bebidas, que tipo de bebidas, que eran las gaseosas a nivel general, y si aceptarían delimitar un espacio para las bebidas sin azúcar, para lo cual el 80% nos respondió que sí, como así también respondieron afirmativamente que estaban de acuerdo con promocionar los beneficios de consumir bebidas sin azúcar en sus comercios, por lo cual nos da un saldo positivo en poder seguir avanzando y pedir dictamen para la próxima sesión”.

Con relación a las observaciones planteadas por los almaceneros, mantuvo que “era la de entender la obligatoriedad, siendo que la obligatoriedad será paulatina, la obligatoriedad tiene que ver con que yo tengo que generar una ordenanza donde ordeno al Ejecutivo la idea que uno tiene, lo que también tiene que existir en una ordenanza que pasa si yo no cumplo, pero esta ordenanza tiene que ver con una cuestión de formación, de conciencia ciudadana, sabiendo que es algo paulatino, y no que mañana ya van a estar en todos los negocios los inspectores sancionando si no tengo por ejemplo cincuenta botellas de bebidas sin azúcar, lo que sí creo es que debemos seguir avanzando con lógicas de cuidado ciudadano, en salud, y en este caso democratizar el consumo, y esto es lo que evidenciamos que los vecinos que tienen este tipo de negocios van a seguir trabajando”.

“Es importante resguardar la salud de las personas”

Por su parte, Luis Schreiber, referente de los almaceneros de la ciudad, sostuvo que “el proyecto fue tomado de manera positiva, a pesar de que teníamos algunas dudas con la reglamentación, donde hay algunos puntos de exigencia, y en esa exigencia hay una multa, pero vamos a trabajar en conjunto para que la reglamentación sea acorde a lo que nosotros necesitamos, y a lo que necesita el cliente, teniendo en cuenta que esto se trata de tener las condiciones necesarios para el cliente que te va a comprar, y que te va a realizar el sueldo día a día”, confío.

Asimismo indicó que “podemos claramente identificar los productos sin azúcar, en este caso las bebidas, pero a veces no podemos separar tanto porque no tenemos tanto lugar como para poder hacerlo, teniendo en cuenta que nuestros negocios son chicos, y estamos limitados en espacio, muchas veces se complica en poder separar, pero en cuanto a lo que es identificar lo podemos hacer tranquilamente”.

Por último consideró importante este tipo de proyectos para “resguardar la salud de las personas, dado que si uno empieza a analizar lo que consumimos realmente es terrible, entonces tener cierta lógica, comenzar nosotros a identificar mejor, y ofrecer determinados productos me parece muy bueno”.