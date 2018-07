PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LA LEGISLATURA Von der Thusen se mostró expectante con respecto al voto electrónico con respaldo papel

Von der Thusen opinó que desde lo personal “uno ve de manera positiva el avance tecnológico” destacando la presencia de “expositores de reconocida trayectoria a nivel nacional como internacional” quienes “mencionaron que Tierra del Fuego es una de las provincias que más ha avanzado en modernizar el sistema electoral en lo que tiene que ver con la transparencia y darle distintas posibilidades a los ciudadanos de elegir a sus representantes”.

Y destacó que también “Tierra del Fuego es una de las pocas provincias que tiene divididas las boletas por estamento” y mencionó que “los mismos profesionales nos decían la importancia de seguir avanzando en esta transparencia y oportunidad para que se le dé al elector algún otro sistema de avanzada incorporando la tecnología”.

Por lo tanto destacó que el evento a su entender “fue muy positivo”, además “se ha destacado los artículos 4 y 5 del proyecto del Ejecutivo provincial y la verdad es que son articulados que están directamente relacionados con la Ley Saénz Peña del voto universal y reafirmando todos aquellos principios y principalmente teniendo en cuenta la transparencia que engloban todas las condiciones que tiene que tener el voto en la Argentina”.

Con relación a las condiciones y el contexto para implementar este sistema en las próximas elecciones provinciales, Von der Thusen lo condicionó a “ver de qué manera se podría llevar adelante la cuestión técnica por parte de las empresas dado que por el momento no está aprobada la Ley y no hay un proceso licitatorio o el sistema de contratación”.

Sin embargo “en reuniones que he tenido en Buenos Aires empresas similares me han planteado que estas cosas se pueden armar en poco tiempo y en unos días se puede armar y dejar prevista todas las mesas electorales” además remarcó que “esto no se implementaría solo en Tierra del Fuego sino que se lo viene haciendo en muchas provincias y lugares del país”, entre los que mencionó “la provincia de Salta” que “hasta el día de la fecha no ha tenido ningún tipo de inconveniente desde su implementación”.