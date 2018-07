¿Paz social o bronca contenida?

Sab 07/07/18.- Increíblemente y en medio de una de las mayores crisis que se haya vivido en esta provincia, la Municipalidad de Ushuaia vivió una semana de festejos, que incluyeron 9 recitales, cuyo costo aún no sabemos pero que seguramente no fueron gratis, y el gobierno de la provincia no le va en saga. Anuncios, invitados, viajes, ingresos a la planta de gobierno, obras faraónicas, todo en medio de una ola de desocupados, suspensiones en fábricas, un desocupado por día en comercio, caída de las ventas, falta de circulante e inflación del 30%. ¿Se puede seguir así?.

Mientras en la provincia se pierde un puesto de trabajo por día solo en el sector comercio, se despidieron 800 trabajadores en pocos días, hoy se anunciaron suspensiones en al menos 3 fábricas, aumentan el subsidio de gas, y no paran las malas noticias para los más desprotegidos, gobierno organiza una fiesta de un día en el Gimnasio Don Bosco, justo el mismo día del aniversario de la ciudad, trae selecciones de futbol, clases de zumba y todo lo insólito que se pueda para distraer o tratar de tapar una realidad que ya nos pasó por encima. En una semana la nafta aumentó dos veces, solo como ejemplo.

En Ushuaia con casi un metro de nieve, todo el operativo de limpieza comenzó después de 9 días y 9 noches de festival, 9 recitales con estrellas a nivel nacional, que no vinieron gratis, pero no se sabrá nunca cuanto le costó a los fueguinos esto, mientras los vecinos se quejaban en medios nacionales de falta de gas y agua, en medios nacionales porque aquí el blindaje es perfecto.

Se puede hablar toda una mañana o toda una tarde de los problemas de Rial y su hija, o de las nuevas funcionarias de cultura K, del frio de la Antártida y hasta preocuparse por los chicos de la cueva de Tailandia, pero de los despedidos ni una palabra, del costo de vida tampoco, del crecimiento de la droga, hasta la discusión sobre el aborto legal, aun para los hipócritas que se muestran con mascara, puede servir para distraer de lo mal que lo están pasando miles de personas en esta provincia.

La propia ministra de Desarrollo social habla de 54 millones de inversión en asistencia social, planes REDSOL, subsidios y otras ayudas, en el municipio de Rio Grande ya son 3500 las personas asistidas que no tienen ni para comer, por eso retiran módulos alimentarios.

La municipalidad de Ushuaia según el intendente Vuoto, triplicó en esta gestión la ayuda social, y se anuncia que este segundo semestre será de más retracción de la economía. Ante este panorama, porque seguimos pagando toda esta parafernalia de eventos, cuando nos estamos hundiendo sin remedio?.

Cuál es el objetivo de destinar semejante cantidad de fondos públicos ante tanta necesidad?.

Porque plantear en este momento si voto electrónico sí o no?

Como se puede estar pensando en estas cosas cuando hay niños que comen una sola vez al día?

Como se puede ir y venir a Buenos Aires todos los fines de semana con pago de viáticos para visitar familiares?

Hay un recorte anunciado que no se cumple respecto de gastos corrientes, como personal, viáticos, etc, pero a New York viaja una comitiva innumerable.

No se pagan sueldos docentes pero se anuncias obras faraónicas con presupuestos increíbles.

El gasto en pauta oficial del gobierno provincial debe ser altísimo para que tantos aplaudan hasta que les duelan las manos cada acto, en una indisimulable actitud de clientelismo del que todo el mundo es consiente. Así las cosas esto no parece que vaya a parar y tampoco espero que aparezca en ningún lado, solo por el hecho de no esperar nada de nadie.

La gestión desbarrancó y con un endeudamiento de más de 5500 millones solo por los 200 millones de dólares de crédito que vamos a pagar todos de acá a 10 años, se debería parar, barajar y dar de nuevo, no hay forma de seguir así, porque la realidad los está pasando por arriba, 9000 desocupados es mucho y un subsidio de 4000 pesos para los desocupados de la UOCRA es nada. Deberían explicarnos cuál es el plan, no se habla de reconversión, ni de extensión del régimen de promoción, ni de impulso a las pymes o el empleo genuino. Nada de eso está en los planes o al menos no es noticia y la verdad es que ya es suficiente incertidumbre como para seguir navegando en la niebla.

Como vive, en esta provincia un trabajador que por limpiar el Aeropuerto de Ushuaia 10 hs al día cobra 18.000 pesos, si 18.000 pesos. Como hace un docente sin cobrar durante 6 meses, mientras nos enteramos que por la ventana sigue entrando gente a planta permanente y lo peor, como sigue aquí una familia sin ingresos?.

Como hace un trabajador para salir de la provincia de vacaciones cuando el litro de nafta está a casi 30 pesos y tiene que recorrer 3000 kilómetros?

Son muchas las preguntas y pocas o ninguna respuesta, reuniones de gabinete de las que nos enteramos cuando finalizó, visitas relámpago, que se dan a conocer después que ocurrieron, legisladores y funcionarios provinciales que solo llegan hasta Tolhuín, aumentos de sueldo que después deben dar marcha atrás porque no corresponden, pero si corresponde llevar 20 personas a Estados Unidos con nuestra plata, con nuestros impuestos, con nuestro trabajo.

Realmente es admirable el cinismo de algunos, la presión, la imposición, el ninguneo y la subestimación de la gente, el desparpajo conque niegan una realidad inocultable, pero además un futuro absolutamente impredecible, que para muchos termina dentro de 4 años, pero que para otros no cuando ya no se puede caer más bajo. Estamos en el fondo del tarro, bailando en la cubierta del Titanic, pero hacemos como que lo del iceberg fue un rayón con un lápiz, cuando en realidad nos partió al medio.

La fiesta de pocos para tapar la tristeza de muchos, ¿Cuánto más se puede seguir así?, hay paz social o bronca contenida.

Armando Cabral