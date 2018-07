Paula Gargiulo: Ministra de Desarrollo Social. “La cuestión social no forma parte de la agenda del gobierno nacional”.

La funcionaria provincial, en dialogo con este medio dio a conocer cuáles serán las políticas a aplicar de aquí en más en un marco de crisis generalizado, donde según explicó, la gobernadora le ha pedido que profundice la tarea que ya se viene realizando, porque se sabía que las políticas que lleva adelante el gobierno nacional en algún punto nos iban a llevar a esto, a la vez que destacó que la mandataria nunca hizo faltar nada en esa área para estar cerca de la gente.

En lo que refiera a asistencia, Gargiulo, sostuvo que a través de la subsecretaria de inclusión social hay distintas posibilidades de dar respuesta a familias sin ingresos, desocupados, o sin obra social, el plan REDSOL, es una ayuda económica mensual que se va revaluando cada 6 meses según la necesidad de esa familia, cuando asumimos era de 2000 pesos y ahora es de 4000 pesos, paralelamente se entregan módulos alimentarios y también a través de la tarjeta social.

Por otro lado también se asiste en casos de incendio, a personas que no tengan obra social, artículos, escolares, subsidios por alquiler “se construye la herramienta desde el área para poder dar una respuesta de contención, darle tranquilidad a esas familias que hoy se acercan según el criterio que nos permitan utilizar este instrumento”.

El recorte de transferencias a las provincias patagónicas y su impacto en Tierra del Fuego.

Consultada sobre como impactan estos recortes en el Ministerio de Desarrollo Social, la funcionaria explico que “en lo que respecta a mi cartera, hoy los fondos son netamente provinciales, con los que se da respuesta a la comunidad. Para la tarjeta alimentaria, el gobierno nacional aporta 176 pesos, y para llevarla a 1200 pesos se utilizan fondos provinciales, 2 millones pone nación y 12 millones la provincia, con lo que el programa REDSOL es netamente provincial, el crear y creer que se firmó el año pasado ya está casi ejecutado y no sabemos si lo van a renovar o no, no hubo convocatoria del Concejo de Ministros, esto no se está cumpliendo y entendemos que la política social no está puesta en agenda del gobierno nacional pero lo que tenemos que poner en agenda la cuestión social somos los ministros y aun no nos reunimos, se habla de una política federal pero sentimos que no estamos siendo parte de eso, agregó, me refiero a una manera respetuosa y de trabajo conjunto”.

Respecto de los fondos destinados en medio de la crisis, Gargiulo sostuvo que “desde diciembre a abril se destinaron a la cuestión social 54 millones de pesos y 145 millones hasta diciembre del año pasado”.

Finalmente y respecto del trabajo coordinado con los municipios de la provincia, sostuvo que cuando una familia necesita asistencia se le brinda, más allá que los municipios estén colaborando, nosotros hoy como Ministerio de Desarrollo social tenemos las herramientas para dar respuesta a la comunidad, después las distintas áreas tienen que trabajar interinstucionalmente, genero, niñez, adulto mayor donde trabajan otros equipos”.

En cuanto a la Delegación en Rio Grande, la funcionaria aclaró que lo que los empleados han planteado es el desborde de casos de violencia familiar, es una realidad porque nos encontramos con un ministerio sumamente desbastado, no solo en lo edilicio sino en cuanto al déficit en personal, se han hecho incorporaciones pero no alcanza, finalizo.