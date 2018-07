Oscar Martínez: Secretario General de la UOM. “Zanone y Caballero son los autores de ese panfleto sin firma”.

Lun 16/07/18.- El secretario general de la UOM, sostuvo en dialogo con este medio que el supuesto comunicado de la empresa Audivic que apareció publicado en nuestro medio y otros de la provincia, negando el vaciamiento, es de autoría del abogado Gustavo Zanone y del Ministro de Industria, Ramiro Caballero, el mismo no tiene firma y no hay responsables.

El dirigente se refirió al comunicado aparecido hoy en varios medios, minutos antes de la movilización que reunió a gran parte de las organizaciones gremiales de Rio Grande y de Ushuaia que se solidarizaron con los trabajadores de Audivic ante el intento de vaciamiento de la empresa.

Desde el fin de semana no se registraron novedades después del intento de sacar maquinaria, que según ese panfleto, seria de propiedad de la empresa Teltron, pero aun así, Martínez adelantó que están gestionando reuniones con el ministerio de trabajo de la nación y con el Ministro de Industria, Dante Sica a través de la organización a nivel nacional, se está a la espera de una respuesta y producto de esa convocatoria se trasladaran a Buenos Aires, por entender que la problemática así lo requiere, “esperamos que haya un apoyo de los distintos sectores, sobre todos de aquellos que tienen alguna responsabilidad en su carácter de funcionarios. Ya tenemos el apoyo del municipio de Rio Grande y de algunos concejales que así lo han expresado, también estuvo presente un diputado, así que esperamos un acompañamiento importante, para lograr el objetivo de mantener esta unidad productiva y defender el derecho a seguir viviendo en Tierra del Fuego”.

Respecto del comunicado de la empresa Audivic, Martínez rechazó tajantemente el mismo y califico de “panfleto el escrito publicado en varios medios, porque no tiene firma porque el que lo elabora, lo publica, ex ministro de gobierno Dr. Zanone supuestamente no es más el apoderado de la empresa, pero si el que estaría ordenando el retiro de las maquinas. El no había dialogado asi con nosotros, se sinceró diciendo que los 1070 equipos que se fabricaron ya están cobrados por lo que no se destinaria un peso a salarios esto es repudiable, manifestado a través de un panfleto que tiene la complicidad del Ministro de Industria de la Provincia porque son las mismas expresiones, de atacar a aquellos que se manifiestan en defensa de los trabajadores”, recalcó.