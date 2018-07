Nueva convocatoria de la oposición y los actores a manifestarse contra el acuerdo con el FMI: “La Patria no se rinde”

Lun 09/07/18.- Con la consigna “La patria no se rinde”, dirigentes de la oposición y actores vinculados con el kirchnerismo encabezan una nueva protesta frente al Obelisco en repudio al acuerdo entre el Gobierno y el FMI. Se trata de una nueva manifestación, luego de la que se realizó el pasado 25 de Mayo, donde los actores Osmar Núñez y Paola Barrientos leyeron un documento en el que rechazaron “el modelo de dependencia política y económica con las grandes potencias extranjeras”.

En esta ocasión, se leerá al cierre otro documento titulado “la independencia no se negocia“. “Tenemos que hacer valer nuestro derecho a no perder lo conquistado, a decir que no nos interesa volver a las viejas y ya conocidas recetas de hambre y exclusión que nos impuso el Fondo Monetario Internacional en la década del ’90”, se cuestionó en el texto, redactado por las organizaciones sociales que también convocan, como Movimiento Evita, Libres del Sur y Unidad Popular, entre otros.

A través de las redes, Cristina Banegas, Kevin Mansilla, Luisa Kuliok, Barrientos, Adriana Varela, Núñez, Lola Berthet, Carolina Papaleo, Alejandra Darín, entre otros actores, además de los periodistas Víctor Hugo Moyano y Miguel Ángel “Tití” Fernández y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, participaron de la convocatoria en donde piden ir “todos a la 9 de Julio a gritar ‘no al Fondo Monetario Internacional’, la patria no se rinde”.

El humorista Juan Acosta, que ya había manifestado sus críticas por la movilización del 25 de Mayo, afirmó en las últimas horas: “El 9 de Julio es una fecha patria. ‘La patria no se rinde’, para mí, es ‘en la patria hay que rendir cuentas‘. 12 años de choreo tienen que ser rendidos y tiene que haber justicia. Yo el 9 de Julio festejo el día patrio, no voy a la 9 de Julio a poner cara de que la patria no se rinde”.

“Dos años de Gobierno de Cambiemos no han podido doblegarnos, pero han deteriorado profundamente las condiciones de vida de amplios sectores. Favoreciendo a quienes siempre ganan, a veces más, a veces menos, pero sus números nunca están en rojo. Esos sectores económicos sin bandera, sin patria, sin amor por nada más que el dinero, son los que se van al exterior cuando la cosa se pone fea, somos siempre nosotras y nosotros los que nos quedamos trabajando para volver a poner de pie a nuestra Patria”, se planteó en el texto que se leerá al finalizar el acto.

También convocaron a participar de la protesta el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri; y los diputados nacionalesRoberto Salvarezza, Carlos Castagneto y Mayra Mendoza, entre otros.

“Estamos viviendo la misma crisis, la misma receta decadente, la misma desigualdad que vivíamos cuando a finales del siglo XX el país llegó a un momento de hartazgo, de desconcierto, donde la penura social, el hambre y los despidos formaban parte de las noticias diarias”, plantó el diputado nacional Hugo Yasky.

El 9 de julio de 1816 le dijimos al mundo que habíamos decidido ser una nación soberana. Desde entonces, ninguna potencia extranjera nos dice qué tenemos que hacer. ¡Viva Argentina libre, justa y soberana! #DiaDeLaIndependencia #NoAlFMI #LaPatriaNoSeRindepic.twitter.com/Dw8STGYbim

Ver imagen en Twitter Jorge Ferraresi @jorgeferraresi El 9 de julio de 1816 le dijimos al mundo que habíamos decidido ser una nación soberana. Desde entonces, ninguna potencia extranjera nos dice qué tenemos que hacer. ¡Viva Argentina libre, justa y soberana!

En la anterior movilización también participaron personalidades como Pablo Echarri, Nancy Dulplaá, Gerardo Romano, Juan Palomino, Daniel Fanego, el conductor Leonardo Greco y el productor Claudio Villarruel.