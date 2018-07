El Movimiento de Mujeres de Ushuaia denuncia el incumplimiento de la sentencia emitida por el Juzgado Electoral

Esta salida que buscó Pino a nuestro reclamo legítimo, no sólo incumple con la sentencia del Juzgado Electoral, sino que elige un camino que garantiza el incumplimiento de la paridad de género en el próximo periodo parlamentario.

Queremos recordar, que en el escrito del magistrado electoral se declaró la nulidad del pase a archivo de los proyectos que buscaban garantizar la paridad en el ámbito del Concejo Deliberante y también se rechazó el planteo de inconstitucionalidad sobre el artículo de las preferencias, habilitando de esa manera el debate parlamentario para dar solución a una evidente situación de injusticia en términos de representación democrática, sin la necesidad de atravesar por una reforma constitucional, total o parcial.

Sin embargo, el cuerpo deliberativo insiste una vez más con sus prácticas machistas utilizando una vía que no es otra cosa que una maniobra dilatoria que busca excluir a las mujeres -cuyo derecho es el que se ve cercenado hoy- no sólo de este debate en particular, sino también de la esfera política local. Por lo que consideramos que este hecho, además de incumplir con el histórico fallo -que vamos a defender y monitorear- reviste, una vez más, una situación de violencia institucional.

Es por estos motivos que realizamos una presentación ante el Juzgado Electoral, por el incumplimiento de la sentencia por parte del Concejo Deliberante de Ushuaia, ya que todavía nada sabemos de los proyectos que fueron devueltos al cuerpo a través del mencionado fallo y aunque la decisión judicial fuera apelada, el efecto del recurso no tiene efectos suspensivos, sino devolutorios, lo que obliga al organismo a seguir con los pasos que le ordenó el juez, entre los que se encontraban el llamado a las interesadas para dar el debate correspondiente, situación que a la fecha no ocurrió.

Como repetimos en innumerables ocasiones, insistimos con que remover el artículo de las preferencias de la Carta Orgánica municipal NO GARANTIZA LA PARIDAD, sólo basta con observar los resultados de las últimas elecciones a ese estamento y calcular cuántas mujeres hubieran obtenido una banca si no existiera el Artículo 219; 2 mujeres de 7 bancas. Eso no es paridad.

Por último, expresamos nuestra preocupación ante el silencio de diferentes actores y actoras, que se han manifestado a favor de la paridad de género en el Concejo Deliberante meses atrás, pero nada dicen hoy sobre este proyecto, que obstaculiza el camino hacia a la equidad entre hombres y mujeres.

Corriente Crítico Feminista La Ría

La Hoguera

IDEMOE

Partido Social Patagónico

Periodistas con Visión de Género de TDF

Las Mirabal

Unidad Solidaria de lxs Trabajadorxs

Frente de Mujeres del Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad Nuevo Encuentro

Gen