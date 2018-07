Marcelo Córdoba Sec Gen, ATE. “Le pedimos a la gobernadora adelantar las paritarias”.

“Hemos tenido la posibilidad de mantener un encuentro con el Ministro de Economía informal, le hemos solicitado a la gobernadora una reunión para la semana que viene para ir viendo cómo llegamos a la fecha de la paritaria porque la situación es compleja, es durísima y vemos que no está fácil la situación para ningún argentino y nosotros no somos la excepción, más allá cuando se habla de recortes a la Patagonia y ahí nos va a encontrar a todo el pueblo en una sola posición, eso es lo que creo, no?, se preguntó.

En cuanto a los pisos de paritarias que eran de un 15% y ahora con una inflación del 27,9% eso cambio en absoluto, por lo que manifestó;” la verdad que hemos perdido toda referencia y el salario de los trabajadores en este último año ha perdido más del 50 %, está por el piso, no le alcanza a nadie, estas políticas económicas nacionales, le han quitado la potestad no solamente eso, la autonomía económica y financiera, no solo a las provincias, sino a todas las provincias y esto es lo que veo que se va profundizando y por eso debemos trabajar con mucha responsabilidad porque detrás de nosotros hay una gran cantidad de trabajadores que están esperando mejorar sus salarios y ese es el objetivo y el rol nuestro, pero hay cosas que no podemos manejar que son los presupuestos. Cuando no hay consumo los presupuestos son más chicos y encima anuncian que cortan los giros a la Patagonia, estamos en un terrible problema”.

Finalmente y respecto al acuerdo logrado con el Municipio de Rio Grande que en su momento fue el mejor pero ahora ha quedado muy por debajo de la inflación, Córdoba adelantó que están solicitando una reunión con el municipio porque hay recurrir urgente a la cláusula gatillo porque no llegamos y se le va a complicar al municipio y a los trabajadores por eso hay que tener responsabilidad porque el rol es decirle la verdad a los compañeros más allá de la dureza que no solo les pega a ellos sino que la economía interna ha caído un montón y esto provoca una gran preocupación por ejemplo en comercio por la gran cantidad de puestos de trabajo que se han perdido Por eso aquí tiene que estar unida toda la clase política y gremial para ver como enfrentamos esta situación que es muy difícil “, cerró.