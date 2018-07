Luis Salguero: Centro Empleado de Comercio Ushuaia (CECU). “Retención de servicios en el Aeropuerto de Ushuaia por bajos salarios”.

El dirigente gremial dijo que además están en estado de alerta y movilización, llevando adelante asambleas particularmente con la empresa Credivir que presta servicios en el aeropuerto para LONDON SUPLAY, con base en Rio Gallegos, por lo que la contratista en Ushuaia es LONDON SUPLAY y la otra es Aeropuertos Argentina 2000, la medida es con asistencia a los lugares de trabajo con asambleas que arrancan a las 7 de la mañana, son 20 empleados, más la encargada de ellos, dijo Salguero, los 20 serían dos turnos de 7 a 21 hs cuando se va el último vuelo y las tareas incluyen limpieza dl aeropuerto, aviones y chek in y recepción de maletas”,

Todo eso con solo 10 trabajadores, lo que se reclama es que se los encuadre en el convenio de empleados de comercio, London Suplay siempre trabajo con ese convenio, pero en 2015 cuando desembarcó esta empresa, le dijimos que no importaba quien ganara la licitación pero que nos encuadrara en el convenio de comercio pero no lo están haciendo. Los trabajadores señalan que este problema viene desde hace un año y medio, un empleado de comercio gana 32 mil pesos y acá están pagando 18 mil, no tienen obra social, los incluyó en UPC y ahí no los quieren atender. La denuncia es muy amplia y se habla de aprietes, amenazas. Empezamos con la asamblea el lunes y el dueño pensando que los trabajadores estaban en su casa los empezó a amenazar con que iba a despedirnos y la gente se cansó de esperar, se agostó la instancia administrativa y también la paciencia de los empleados.

Es un repudio a todo esto, porque sentimos vergüenza que una empresa esté trabajando acá en estas condiciones, tenemos dos tipos de salarios, los que trabajan para aeropuertos argentina 2000 cobran 18 mil pesos y los que trabajan para LONDON SUPLY Cobran 24 mil pesos, la jornada completa, finalizó.