Linares teme que quiten “potestad a las provincias para manejar los hidrocarburos”

Ante la paralización de obas públicas en la provincia, el intendente de Comodoro Rivadavia sostuvo que “no esperemos obra pública de acá a fin de año, provincial ni nacional”. Y advirtió que “no se va a terminar el acueducto, la multritrocha Comodoro – Caleta, el Cerro Chenque y el Estadio”. En cuanto a las obras hídricas, Linares indicó que la consultora entregó los informes pero no hubo avances por lo que cuestionó la intención política de concretar la obra.

Linares planteó que “nunca me van a venir a golpear la puerta porque voy a estar al frente del reclamo y la mejor gestión es gestionar obra pública. No esperemos obra pública, de acá a fin de año, provincial ni nacional”.

“El aeropuerto está avanzando con su segunda parte; hay una mano de obra que va a avanzar con un plan de molinos. Hay un circulo combinado que hará YPF con Manantiales, pero no se va a terminar el acueducto, la multitrocha Comodoro Caleta, el Cerro Chenque y el Estadio tampoco se van a terminar”, detalló en La Cien Punto Uno.

A su vez, sostuvo que “la obra multitrocha Comodoro-Caleta la adjudicó el gobierno nacional, y si hay problemas jurídicos, hay que destrabarlos”.

Respecto a la obra del Estadio del Centenario, indicó que “a nosotros nos llegó una carta documento que fue contestada pero ahí quedó todo”, y agregó que “de la primera etapa de la emergencia, la reparación del Juan XXIII todavía no se pagó ni el anticipo de obra ni los dos primeros certificados y ya hay cuadras terminadas”.

Respecto a las obras hídricas, Linares sostuvo que “es una obra que se había hecho cargo la Provincia. Para el tema ambiental se hizo cargo Boyero pero igualmente, la consultora entregó los avances y si hubiera intención política de hacer la obra, se pudo haber licitado otras etapas como el ensanchamiento del Canal Roca”.

“Todo está presentado en el gobierno nacional. Mi discusión con ellos es que cuando tenes intención política, ¿no ameritaba dejar un equipo técnico en la ciudad? Cuando es uno de los municipios que más aporta al gobierno nacional. Pero acá no quedó nadie, entonces, ante la realidad, era sentarnos todos juntos y hasta que las licitaciones y obras no salen, no se mueve nadie”, remarcó.

RECORTE DE ASIGNACIONES

Dado que este miércoles se llevará a cabo una reunión en Buenos Aires donde referentes de distintas localidades afectadas por el recorte de Asignaciones Universales se juntarán para pedir la revocación de la medida, Linares confirmó que estará presente en el encuentro donde “viajarán tres concejales, y algunos diputados de la provincia. Esperemos que por el bien de todos se retrotraiga esta medida. El futuro a mediano plazo no lo vemos muy claro, y tenemos problemas por lo que vamos a estar muy presentes”.

“Van a venir por la potestad de las provincias para manejar los hidrocarburos”, advirtió Linares en relación con las políticas de ajuste de Nación.

En otro contacto con Radio Del Mar, manifestó: “Tengo indicios de que van a venir por la Ley Corta. Nos van a sacar la potestad a las provincias de manejar los hidrocarburos. Esta es una Ley que en su momento nos dio la potestad”, recordó.

“Esto no sería extraño, porque cuando uno pensaba que los límites eran los jubilados lo pasaron, las asignaciones, lo pasaron y no me extraña que ahora vayan por los recursos naturales, no sólo en lo económico sino en la potestad del manejo”, afirmó Linares.

FERIA DEL LIBRO

“Es un orgullo seguir sosteniendo la Feria del Libro porque es la segunda más importante después de la de Buenos Aires”, resaltó. Y cuestionó que “me molestó mucho que el bloque radical ya pide un informe sobre en qué se gastó la plata cuando todavía no empezó la Feria del Libro”.

“Me parece que la municipalidad no tiene nada para esconder”, resaltó. Y agregó que “la Feria del Libro va a salir más de 6 millones de pesos y el 85% son fondos privados. Pero se ponen en un rincón y tiran piedras, ¿qué quieren? ¿qué se termine la Feria del Libro? Yo soy el que llama a las empresas y pide colaboración para hacer esta feria enorme. Hace 4 años traer un escritor era un milagro, pero hace 2 años que ellos llaman para estar”.