La Ria Corriente Critico Feminista: 10 mitos sobre el aborto

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un aborto

inseguro es “un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado

por personas que carecen de la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo, o ambos”. Por tanto, la inseguridad del aborto es una cuestión vinculada a la clandestinidad,

previsible “mediante la educación sexual, la planificación familiar, los servicios

para un aborto sin riesgos en la medida que lo permita la ley y la atención

posterior al aborto en todos los casos”, todas cuestiones reguladas por el

proyecto de ley de IVE 2018.

Cuando el aborto inducido es realizado por profesionales capacitados/as que aplican las técnicas médicas y los fármacos adecuados bajo estándares de salud, el aborto es un procedimiento médico seguro. En los países donde el aborto está permitido por la ley, la tasa de mortalidad es de 0,2 a 2,0 muertes por cada 100.000 abortos y responden, en general, a los riesgos de cualquier práctica médica, e incluso son más bajas. (IPAS, 2010) La penalización del aborto impide el acceso a procedimientos seguros, con lo cual se generan riesgos para la vida y la salud de las mujeres.

2. “EL ABORTO NUNCA ES SEGURO”

Fuentes: Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud – 2a ed, Organización Mundial de la Salud, 2012. Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, Ministerio de Salud de la Naciòn, 2016.

El actual Ministro de Salud, Prof. Dr. Adolfo Rubinstein, confirmó que el Estado

está en condiciones de enfrentar el gasto que implica la IVE. Actualmente los

hospitales públicos reciben mujeres con abortos sépticos (complicación generada por un aborto con infección después de un aborto espontáneo o de la

interrupción voluntaria) a causa de abortos realizados en la clandestinidad, y esto representa un cuadro de suma complejidad con secuelas graves o incluso

fallecimiento. Hay casi 50 mil internaciones por abortos sépticos en el país.

Todo ese proceso es más costoso para el sistema de salud que la inclusión del IVE en el sistema público de salud. Hoy, la interrupción del embarazo en las primeras semanas es farmacológica; y los procedimientos son muy simples, lo que achica enormemente los costos. Los cuidados intensivos requeridos para atender a mujeres con un cuadro de un aborto séptico superan ampliamente los costos de un aborto por misoprostol.

1. “EL ABORTO ES COSTOSO Y EL ESTADO NO TIENE POR QUÉ

ASUMIR ESE GASTO”

Fuentes: exposición en la Honorable Cámara de Diputados del Ministro de Salud de la Nación, Prof. Doctor Adolfo Rubinstein. https://www.youtube.com/watch?v=Zrxw6g7a8pg

4.“SI SE LEGALIZA, USARÁN EL ABORTO COMO MÉTODO

ANTICONCEPTIVO”

La afirmación desconoce la distinción entre métodos preventivos de embarazo

(MAC) y métodos de interrupción de embarazo. Quienes acceden o desean

acceder a IVE se ven expuestas a: (i) fallas de los MAC, (ii) desconocimiento de la correcta utilización de los MAC, (iii) imposibilidad de acceso a los MAC, (iv) situaciones de violencia que involucran el forzamiento a la no utilización de los MAC, entre otras múltiples razones que trascienden la voluntad individual de prevenir un embarazo. Sobre 2.894 mujeres entrevistadas que abortaron de

manera segura y cuidada, el 85,7% manifestó utilizar MAC; el 31,4% de los

embarazos fue por falla de los MAC, y el 20,2% afirmó que “él no quiere utilizar

preservativo” o que “él dijo que acababa afuera”. En este sentido

Las personas que abortan lo hacen

por muchos motivos. Sobre una base

de 5.871 que realizaron consultorías

sobre aborto seguro durante 2017 se

concluyó que, entre los motivos de

decisión opción por IVE el 43,4%

fundaría su decisión en el deseo de

una buena maternidad (consideran

que no pueden ser madres en ese

momento, ya tienen hijos/as y eso

determina la decisión,

no quieren/pueden ser madres con la

pareja actual, entre otros); el 20,6%

esgrimió motivos económicos; el

5,8% por no tener pareja; el 1,8% por

cuestiones de salud; el 1,7% por

decisiones vinculadas a situaciones

de violencia.

5. “LAS MUJERES QUE ABORTAN LO HACEN POR

MOTIVACIONES EGOÍSTAS”

Fuente: Informe Anual Socorristas en Red,

http://socorristasenred.org/index.php/datos2017/

Profesionales de salud afirman que un trauma es aquello que supera la capacidad de elaboración y procesamiento de una experiencia. Hay sucesos que pueden ser traumáticos para una persona y no para otra. Argumentar que quien aborte sufrirá un trauma irreparable es negar la diversidad psíquica que existe entre las personas. Por otro lado, se confunde la experiencia de pérdida de un embarazo deseado con la de un aborto elegido. Si una mujer es forzada o sufre un aborto espontáneo afrontará, sin dudas, un duelo difícil. Si en cambio nos encontramos frente a una situación de embarazo no deseado, el embarazo y el parto son las experiencias que efectivamente pueden implicar un trauma.

La decisión de abortar puede significar la posibilidad de una maternidad elegida

posteriormente. Insistir en la dimensión traumática también atenta contra la

maternidad entendida como elección. Finalmente, en casos donde las personas

decidieron avanzar con la IVE, fueron acompañadas, no culpabilizadas y se

tuvieron los recursos económicos para ello, no se observan secuelas traumáticas.

Esas mujeres pudieron ser madres cuando lo desearon. Lo traumático del aborto radica en la prohibición que sobreviene como estigma social. Es la

clandestinidad, el silencio y el ocultamiento consiguiente lo que lo vuelve

traumático.

6. “EL ABORTO ES SUMAMENTE TRAUMÁTICO”

Fuente: exposición en la Honorable Cámara de Diputados Lic. Beatriz JANIN, Presidenta de la Asoc. CivilFORUM INFANCIAS, Directora de las Carreras de Especialización en Psicoanálisis con Niños y con

Adolescentes (UCES-APBA), Directora de la Revista “Cuestiones de infancia”.



8. “EL ABORTO ES UN DERECHO EXCLUSIVO PARA MUJERES DE

CLASES MEDIAS Y ALTAS QUE PRETENDEN HABLAR EN NOMBRE

DE LAS DE CLASE BAJA”

La interrupción voluntaria del embarazo es una realidad que es practicada por

mujeres de todas las clases sociales, pero que está atravesada por una radical

diferencia de clase que divide a las mujeres entre las que tienen capacidad

económica para abortar con todas las garantías y las que no. Esta cuestión se

base exclusivamente en los recursos económicos. Sobre una base de 5.871

mujeres entrevistadas que recurrieron a consultorías para el acceso a un aborto

seguro y cuidado, sólo el 29% tiene un trabajo formal, el 28,5 trabaja de manera informal, siendo que el 42,5 no tiene empleo. Del 57,5 que tiene empleo formal, informal o precario, el 55,8 percibe un ingreso por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil (en aquel momento, $.8000) y el 11,5% entre $8.001 y $10.000. La exigencia por el Aborto Legal, Seguro, y Gratuito, tal como lo estipulan los organismos de protección internacional de derechos humanos, supone la garantía de derechos fundamentales de todas las mujeres en igualdad de condiciones.

Fuentes: Red de Socorristas, Consultorías pre y post aborto.



http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality

Esta aseveración es falsa, ya que carece de contexto y especificidad

científica. Hay distintas conclusiones investigativas sobre el tema, pero

todas ellas coinciden en que antes de la semana 20 de gestación no

existen conexiones cerebrales que permitan al embrión o feto sentir el

estímulo doloroso.

De esta manera, al establecerse un plazo máximo de 14 semanas para

acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el proyecto de ley deja

por fuera el debate sobre el sufrimiento del feto.

7. “CON UN ABORTO EL FETO SUFRE”

Fuente: Católicas por el derecho a decidir; exposición en la Honorable Cámara de Diputados de Juan José Sebreli, sociólogo; Proyecto de ley IVE

2018.





Según el informe sobre abortos 2006-2016 realizado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España, la tasa de interrupción voluntaria de embarazos ha disminuido considerablemente desde su legalización en el año 2010. En una tasa por 1000, es destacable que las jóvenes entre 19 y 24 años, registran el mayor número de abortos en el año 2008 con 21,05, reduciéndose a 16,72 en 2016. Las jóvenes menores de 19 años también replican el impacto de la legalización en la reducción de abortos: durante 2007 la tasa fue de 13,79, disminuyendo a 8,97 (2016).

Es importante señalar que las tasas más altas se registraron en períodos de

prohibición y que la misma información respecto a la reducción de abortos se

deduce del informe del Ministerio de Salud de Uruguay. Asimismo, en Europa

Occidental, donde el aborto está en general permitido, la tasa de aborto es de 12 cada 1000 mujeres en edad fértil. En cambio, en África y América Latina donde el aborto está prohibido en la mayoría de las circunstancias en la mayoría de los países, las tasas son de 29 cada 1000 y 32 cada 1000 respectivamente.