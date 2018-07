LA GOBERNADORA SE REUNIÓ CON DANTE SICA, MINISTRO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN

La realidad social y lo que nadie quiere ver.

Dom 10/06/18.- Quizá este no sea un grande descubrimiento, pero desde hace al menos 30 años, el tiempo que llevo en la Isla, no había visto una crisis de esta dimensiones, salvo en 2001, y aquí en la misma época con un brutal ajuste que redujo los salarios un 35%. El ciclo se repite, los pobres son más pobres y ya hay gente que no tiene ni para comer.