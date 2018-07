José Flores: representante de Auduvic. “No hubo acuerdo con los gremios”.

La oferta que dio fue de un adelanto de un millón de pesos de los 7 millones que adeuda a los trabajadores solo en concepto de atrasos salariales y ese dinero saldría de la venta de equipos de aire acondicionado. Flores tampoco pudo asegurar la continuidad de la empresa, ni qué pasaría con los trabajadores aunque dejó entrever que se plantearía un esquema de suspensiones si la fábrica vuelve a producir a partir del 15 de septiembre.

Las declaraciones del representante de la empresa fueron algo contradictorias ya que al ser consultado sobre las razones del intento de sacar las chipeadoras de la planta, dijo que se iban a vender, y luego podrían volver a producir en septiembre, pero también agrego que la empresa tiene más máquinas para producir.

“No hubo acuerdo, no hubo aceptación por parte de los sindicatos a la propuesta de la empresa de unos 7 millones de pesos, es hacer un anticipo de un millón de pesos como para que se trate de paliar la situación y achicar la deuda con el personal en lo salarial y después tres pagos consecutivos a 30, 60 y 90 días cubriendo los sueldos de mayo y proporcional de junio con la comercialización de los equipos que están para la venta, por lo que como representante de la empresa deberé gestionar ante la ADUANA y con la garantía del ministerio de trabajo para abonar con este millón y medio que se intenta cobrar{

7 millones es el monto a que llegaríamos con la venta total de los equipos. En cuanto al futuro de la empresa Flores no pudo confirmar si habrá o no continuidad a partir del mes de septiembre, “eso no lo puedo asegurar porque no tengo documentación”.

E insistió que no hay seguridad respecto de la continuidad, aunque aclaró que las máquinas que se estaban retirando no complicaban la productividad de Audivic.

Finalmente Flores también se hizo cargo de compromisos de pago de la empresa que no se cumplieron y serán en las últimas instancias de la empresa y tratando de revertir esta situación. Trabajo no hay lo último que queda es la producción de 1300 equipos y se suspende el personal hasta el 15 de septiembre de este año