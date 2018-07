Incorporación de tecnologías en los procesos electorales “No estamos en tiempos políticos, ni sociales como para poder tratar esta reforma electoral”, afirmó Mora

Mierc 04/07/18.- Así lo aseguró la concejal Miriam Mora, luego de participar en el Centro Cultural Yaganes de la Comisión de Legislación General de la Legislatura Provincial con respecto a la factibilidad de la incorporación de tecnologías en los procesos electorales. Además sostuvo que el “mundo está rechazando este sistema”. Entendió que hay muchísimos temas que “hay que analizar, es un debate que se debe profundizar muchísimo más, y no estamos en tiempos políticos, ni sociales como para poder tratar esta reforma electoral”. También indicó que se necesita más “información, mayor capacitación para los partidos políticos, la Justicia Electoral, entre otras cosas”.

Río Grande.- La concejal Miriam Mora participó este miércoles de la reunión de la Comisión N° 1 de la Legislatura, donde los politólogos Leandro Querido y Gonzalo Arias expusieron con respecto a la factibilidad de la incorporación de tecnologías en los procesos electorales en el Centro Cultural Yaganes.

Al respecto la edil sostuvo que “sigo teniendo la misma postura que cuando fuimos meses pasados a la Legislatura, donde el mundo está rechazando, está renunciando a este sistema, Holanda es un país que utilizó este sistema por veinte años y posteriormente lo dejó de utilizar, Alemania, Irlanda cuando había comprado las máquinas para llevarlo adelante, finalmente desistió de trasladarlo a la práctica”, indicó.

Además manifestó que “nombran a tres provincias en la utilización del sistema, incluyendo la nuestra, pero no aclaran que ha sido solamente en una de las ciudades, y no la totalidad de la provincia que ha utilizado este sistema, entonces creo que necesitamos saber realmente si es una decisión, o es algo que se pueda llevar adelante tan rápidamente como lo es aprobarlo en la Legislatura, y poder implementarlo en las elecciones del próximo año, teniendo en cuenta que creo que se necesita más información, mayor capacitación para los partidos políticos, la Justicia Electoral, y debemos saber que sucede como ha pasado en otros lugares cuando la maquina deja de funcionar, quien es el técnico que viene a arreglarla, el tiempo que lleva, sabiendo que los fiscales no pueden asistir a las personas”.

Por tal motivo mantuvo que “hay muchísimos temas que hay que debatir, es un debate que se debe profundizar muchísimo más, y no estamos en tiempos políticos, ni sociales como para poder tratar esta reforma electoral”.

Por otro lado se refirió a lo que tiene que ver con el financiamiento de este tipo de sistemas, para lo cual dijo que la “respuesta que tuvimos nosotros en la Legislatura cuando estuvimos es que estás maquinas estarían enviadas en calidad de préstamo desde Nación, algo que también preocupa porque esto significa que si van a enviarnos máquinas, esto significa que hay un lugar en el que se va a dejar de utilizar el voto electrónico”, resaltó.

Asimismo entendió que nos digan que las “máquinas son confiables, confiable no equivale a seguridad, que es lo principal y lo que estamos pidiendo, la seguridad, el voto secreto, que aquella persona que sea elegida por el elector sea realmente el candidato que quiere, por lo tanto la capacitación es muy importante, es necesaria, por lo cual vuelvo a repetir que estos no son tiempos, ni tampoco nos da el tiempo para tratar esto”.

Finalmente tengo la “certeza de que este sistema no funcionaría en la provincia, y realmente quisiera saber de parte de los Legisladores si es vinculante todas las comisiones que se han realizado, las reuniones con los partidos políticos, con los Concejo Deliberante, Municipios, y

estas audiencias que se realizaron este miércoles en Río Grande y la que se realizará mañana en la ciudad de Ushuaia si son o no vinculantes al momento de tomar la decisión, o si realmente ya tienen la decisión tomada”.