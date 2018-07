Gustavo Ventura FORJA: Cese de vuelos de LADE en Patagonia.

“El Estado Nacional no tiene idea de lo que es el federalismo. Son insensibles a todo lo que afecte a la gente.

Sacando los vuelos que opera LADE nos dejan un poco más aislados, porque eso somos: una isla.

Las aerolíneas de bandera no son un gasto, son la posibilidad de conexión entre economías regionales y personas. LADE en particular, es una aerolínea de fomento,no es comercial, lo que significa que se encarga de conectar a las localidades más alejadas y de difícil acceso.

En TDF, el turismo es un factor principal en la composición de nuestros ingresos como provincia. Si la frecuencia de vuelos disminuye, nuestras posibilidades económicas también decrecen.

La comunicación aérea con el resto del país es fundamental porque es la única vía directa. Llegar por tierra, todos los fueguinos lo sabemos, es muy engorroso: hay quecruzar por Chile, hacer los trámites migratorios que eso conlleva, subir a la balsa y recorrer kilómetros de ripio.

La suspensión de los vuelos de LADE, operados por la Fuerza Aérea, nos habla de un abandono por parte de Nación de los habitantes de su provincia más austral ytambién de otras ciudades patagónicas que unía este recorrido. En ese sentido, el Estado provincial no tuvo la espalda para negociar algo tan sencillo como la continuidad de dos vuelos semanales, tan importantes para los fueguinos”.