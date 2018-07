Fabiana Rios: Expondrá en el Senado por la despenalización del Aborto. “Es una responsabilidad muy grande representar a mi provincia en este momento histórico”.

Según explico la invitación partió del Senador Nacional Pino Solanas, junto a Marta Alanís, del asociación “Católicas por el derecho a decidir” y Julia Martino del partido Socialista pero integrante de la campaña nacional por el Aborto, libre, seguro y gratuito desde el inicio, “así que es un gran honor, señaló, una enorme responsabilidad y lo que tengo pensado s conversar con todas las compañeras posibles de los movimientos feministas de Tierra del Fuego, independientemente de las compañeras de La Ría, grupo que íntegro y del que formo parte como para fijar cuales van a ser los ejes de la conversación y de la exposición”.

Rios dijo que “es importante destacar que desde el interior tenemos muchas cosas que decir. Cuando desde Buenos Aires se dice que las mujeres del interior somos distintas, por alguna razón geográfica, no sé cuáles serían esos atributos de diferencia, por un lado me parece importante llevar testimonio de aquellas que todavía lo pueden dar y aquellas que ya no pueden”.

Mujeres que quedaron en el camino y saber qué pasa con su vida luego de un embarazo, en una sociedad que carga sobre las mujeres la responsabilidad de la maternidad como si el derecho a la concepción no fuera un derecho de dos, el hombre está completamente invisivilizado, como el hombre participa en esto y por otro lado la vida que cambia es la vida de la mujer, definitivamente”.

Respecto de la respuesta de quienes se autodenominan “PRO VIDA” y la violencia con que atacaron a quienes están a favor de la despenalización del aborto, si esperaban este tipo de reacciones y si habían dimensionado lo que se logró en pocos años, Rio sostuvo: ”Creo que no, por lo menos los que tenemos más de 50 no lo imaginábamos, me parece que las chicas más jóvenes, las chicas más jóvenes, si porque lo que sucedes es producto de una época, cada avance es producto de una época tiene una historia, tiene una lucha, tiene una conformación de masa crítica para producir ese avance, así funciona la sociedad, así es. Por lo tanto me parece que es un privilegio estar en tiempo histórico viendo esto. Hace 30 años atrás era impensable, poder discutir públicamente cuestiones que tenían que ver con la vida privada y términos de política, como una sociedad que fue naturalizando la subordinación de la mujeres, pone que esa subordinación no es compatible con los derechos humanos, todo eso se construyó por la continuidad de una pelea, pero también porque las personas más jóvenes fueron apropiándose de esa nueva realidad que se fue cuestionando y en problematización y dijeron, esto no está bien, esto que era, no está bien cuando decimos que el compañero que está te ayuda, no te ayuda, hace lo que se hace para vivir, atender a los hijos ayudar en las tareas del hogar, para los de nuestra generación era normal, e implicaba todo un ejercicio intelectual que a los pibe no, y no es ni mejor ni peor, es distinto porque nos toca vivir en una época diferente”.

Finalmente Rios se refirió a lo que ocurrió en 1990 cuando se trató la ligadura de trompas, y “una madre fue a verla porque le pedían la autorización del esposo cuando en realidad lo que relataba era que para la salud, su esposo era un copropietario que debía decidir que hacia ella si se operaba o no porque la expectativa de tener hijos era una expectativa compartida radicada en su propio cuerpo y profesionales que en ese momento planteaban la objeción de conciencia institucional , un dilema moral lo disfrazaban de institución, lo que en realidad decían es no estamos en condiciones de garantizar su salud, entonces le tiraban con la objeción de conciencia institucional ”.

Para Rios, la objeción de conciencia, no está muy claro porque “se está diciendo cualquier cosa sin ninguna fundamentación, la objeción de conciencia individual tiene que ver con la decisión individual de cada persona de hacer o no hacer determinada cosa y tiene derecho a hacerlo, pero tiene que dejar constancia de eso, no es gusto del consumidor, esta normado por ley y obliga a la institución a respetar la política de salud, puede hacerlo un médico, pero no puede hacerlo una institución de salud, negarse a realizar un practica del orden de la salud pública, no puede hacerlo”, finalizó.