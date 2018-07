Eposto desmintió al secretario de medios. “No detuvimos al profugo en el albergue, fue fuera del edificio”.

Eposto se mostró visiblemente molesto cuando se le consultó sobre la detención de un prófugo de justicia dentro del albergue municipal de Rio Grande dijo que “primero hablamos con el intendente Gustavo Melella en muy buenos términos, se comprometió a controlar más a quienes ingresaban y luego se procedió a la detención de este sujeto pero fuera del albergue, no dentro como se informó en una gacetilla donde se tergiverso la informacion.

El jefe de seguridad sostuvo que su trabajo es la seguridad y no hacer gacetillas”, por lo que no se responsabilizó por la información falaz de secretario de medios que no es la primera vez que hace este tipo de cosas.

En cuanto a la reunión mantenida con el intendente Melella, Eposto dijo que fue en muy buenos términos que ambos e comprometieron a mejorar los controles, y el jefe comunal hizo lo propio con quienes ingresen al albergue u otras dependencias municipales”.

Según Eposto “se trataba de 3 personas con frondoso prontuario, que no tenían pedido de captura y por eso no se lo detuvo antes, nos llamo la atención que estuvieran alojados ahí y trabajaran para una empresa que trabaja para el municipio, Este individuo tenia una denuncia por intento de homicidio.

Yo me junte con el intendente, le explique y que me molestaba y mucho y que entendía que el no estaba en conocimiento de esto, le pedí que las personas que están a cargo de distintas áreas y hubiera mas control sobre eso. No hace falta que se le pida antecedentes pero es raro que lo alojen en un lugar donde deben residir deportistas. Melella me dijo que iba a tomar cartas en el asunto, se había tergiversado la información, me culparon de que esto era una operación política, yo no hago gacetillas, esperamos que el pibe saliera y se procedió a la detención, yo hable con Gustavo, (Melella) y le pedí que me de una mano y le pedí que no alberguen a esta gente, en muy buenos términos”.

El detenido ya está extraditado, habia ingresado por tierra en una camioneta y sin pedido de captura.

Esta es solo una de las tantas publicaciones de la Secretaria de Medios con un único objetivo que es ensuciar una gestión municipal, utilizando cualquier medio que repita como loro con que se le envía como gacetilla.

Fuente: Tarde pero seguro.