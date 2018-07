EL MUNICIPIO INTENSIFICA LOS OPERATIVOS DE CONTROL CANINO EN LA VÍA PÚBLICA

La Dirección de Tenencia Responsable dependiente de la Secretaría de Participación y Gestión Ciudadana llevó adelante esta semana un intenso trabajo de control canino en la vía pública en la zona de Margen Sur y otros barrios de la ciudad.

Daniela Díaz, encargada del área indicó que “esta semana intensificamos los controles y pudimos identificar a los dueños de la mayoría de las mascotas sueltas que encontramos”.

“Se labraron las infracciones correspondientes y verificamos que no hubiera dificultad en mantener al perro dentro del patio o de la casa” comentó e informó que “se entregaron elementos como collares y correas para los vecinos que no tienen cerco para que sus mascotas no terminen en la calle”.

Asimismo, Díaz resaltó que “trabajamos constantemente en la concientización del vecino sobre la tenencia responsable y reafirmamos que los perros sueltos no solo generan daños a los vecinos que transitan las calles sino que también a las propias mascotas”.

Es de destacar que nuestra ciudad cuenta con quirófanos móvil para la colocación de microchip y desparasitar a las mascotas, ubicados en Rafaela Inshton (al ingreso de la Margen Sur), en la plaza de los animales (B. Mutual) y la sede de Tenencia Responsable (25 de mayo y Chacabuco). En caso de emergencias, los vecinos pueden llamar al 103.