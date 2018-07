El Ministerio de Industria condicionó formalmente a AUDIVIC a pagar salarios a sus trabajadores

¿Paz social o bronca contenida?

Sab 07/07/18.- Increíblemente y en medio de una de las mayores crisis que se haya vivido en esta provincia, la Municipalidad de Ushuaia vivió una semana de festejos, que incluyeron 9 recitales, cuyo costo aún no sabemos pero que seguramente no fueron gratis, y el gobierno de la provincia no le va en saga. Anuncios, invitados, viajes, ingresos a la planta de gobierno, obras faraónicas, todo en medio de una ola de desocupados, suspensiones en fábricas, un desocupado por día en comercio, caída de las ventas, falta de circulante e inflación del 30%. ¿Se puede seguir así?.