Crisis en Rio Grande: Intentaron vaciar Audivic pero lo impidieron los trabajadores.

Sab 14/07/18.- A primera hora de hoy varios camiones se encontraban en los depósitos de la empresa Audivic listos para cargar insumos y las chipeadoras, pero los trabajadores de la empresa y el gremio de la UOM fueron alertados a tiempo y pudieron impedirlo. 200 trabajadores entre efectivos y contratados quedarían en la calle si no se hace algo al respecto y en forma urgente.

La licuadora estuvo en el lugar y en dialogo con el Secretario general de la UOM, se confirmó la información, Oscar Martinez sostuvo que “una lamentable y difícil situación de los trabajadores que vienen con dificultades salariales desde el mes de abril en algunos caso, mayo y junio la totalidad, más el SAC adeudado, están en un periodo de licenciamiento otorgado por la empresa hace algunos días qu debían reintegrarse a su trabajo el día lunes. Durante el transcurso de la mañana nos enteramos de la presencia de camiones intentando sacar alguna maquinaria asi inmediatamente concurrimos con los trabajadores y el congreso de delegados logrando impedir que esto se llevara a cabo, pero es un hecho grave que pretendía dejar sin trabajo a la totalidad de los compañeros”.

La UOM y los trabajadores permanecerán en las instalaciones convocando a una manifestación el día lunes a las 10 de la mañana intentado lograr el apoyo de distintos sectores de la comunidad para expresar la defensa de los puestos de trabajo, los salarios, la industria y el derecho a seguir viviendo en Tierra del Fuego”.

Martinez destaco que “hemos logrado el apoyo, la manifestación favorable del Municipio de Rio Grande a través del propio intendente, la concejal Laly Mora que desde temprano ha estado aquí, han estado presentes varios funcionarios municipales y seguramente seguiremos sumando voluntades a través de las próximas horas”.

UN presidente grave porque se ve agravado porque después de una recorrida por todas las instalaciones se pudo observar que también falta una cantidad importante de insumos. Lo que seguramente ha sido comercializados por los responsables de la firma en Rio Grande, a los cuales denunciaremos penalmente y a la empresa que los haya adquirido porque tenemos ese efectivo debe ser destinado a la producción de equipos de aire, vamos a reclamar sobre eso, vamos a hacer las presentaciones y esperamos resolverlos y si hay alguna empresa responsable de la compra que destine ese dinero al pago de los salarios adeudados a los trabajadores”.

Finalmente y respecto del incumplimiento del acuerdo firmado por AFARTE respecto de no despedir gente durante dos años, Martinez dijo que “hemos denunciado a AFARTE le hemos comunicado que como Secretario General dábamos por caído el acuerdo que oportunamente se había firmado, que rechazamos la homologación producto que las empresas habían incumplido con sus obligaciones y tenemos varios conflictos en suspenso. Respecto de la continuidad de Audivic después de lo ocurrido hoy, Martínez adelantó que si “todos los que tienen alguna responsabilidad sobre todo del ejercicio del gobierno provincial, el ministerio de industria de la provincia, asumen algún grado de responsabilidad y se convoca al responsable de la empresa a que dé la cara porque no lo ha hecho hasta ahora, el ministerio no participado en nada y son 80 trabajadores efectivos y un número importante de contratados que en total sumaban 200”.

NO se pudieron llevar nada de la empresa, pero lo que pretendían sacar eran las chipeadoras, lo más importante para la producción de televisión y aire acondicionados